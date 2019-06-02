Футбол

«Крылья Советов» сохранили место в РПЛГазета.Ru 12:02

В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду", передает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 0:1. Пенальти в концовке первого тайма реализовал Даниил Фомин.
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Андрей Хрипков: «Исход противостояния с Самарой решили судейские решения в первом матче»

Матч ТВ13:17

Спасибо VAR и судьям: «Крылья Советов» остаются в РПЛ, проиграв Нижнему Новгороду

КП - Самара11:50

«Нижний Новгород» выиграл у «Крыльев Советов» 1:0

Newsroom2413:19

«Нижний Новгород» обыграл «Крылья Советов», но не вышел в РПЛ

Нева Спорт12:33

«Крылья Советов» проиграли «Нижнему Новгороду», но сохранили место в РПЛ

Чемпионат11:52

Карасев после VAR назначил пенальти за игру рукой Сапеты, Паул Антон с точки пробил мимо ворот

Sports.ru11:22

Крылья Советов – Нижний Новгород. Прогнозы на стыковой матч РПЛ от БК «БалтБет»

Букмекеры.рф04:02
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Происшествия

Число пострадавших при взрыве в Дзержинске увеличилось

Обновлено в 04:03
Общество

Кадыров посоветовал россиянам быть умеренными в еде

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в День здорового питания и отказа от излишеств в еде порекомендовал россиянам быть умеренными в приеме пищи и заниматься физкультурой.
Обновлено в 13:38
Теннис

Надаль вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Обновлено в 12:19
Музыка

Медведева и Вейр дуэтом спели песню Леди Гаги

Российская фигуристка Евгения Медведева и американец Джонни Вейр спели дуэтом песню Леди Гаги «Shallow» из фильма «Звезда родилась».
Обновлено вчера в 17:43
Политика

МИД Британии пообещал выдать Ассанжа США

Лондон не будет препятствовать экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявил глава МИД Британии Джереми Хант, сообщает CBS.
Обновлено в 13:37
Энергетика

Добыча нефти выросла в мае в России

В России добыча нефти и газового конденсата в мае 2019 года увеличилась на 1,3 процентных пункта.
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес

Супруга Дмитрия Хворостовского посетила его могилу в Москве

Супруга Дмитрия Хворостовского Флоранс Илли вместе с детьми посетила могилу оперного артиста, расположенную в Москве.
Обновлено вчера в 13:25
Авто

Опубликованы фото интерьера новой Hyundai Sonata

В компании анонсировали, что до конца текущего года премиальный седан появится в продаже в Поднебесной.
Обновлено в 01:40
Происшествия

Круизный лайнер врезался в прогулочный теплоход в Венеции

В венецианском канале Джудекка произошло столкновение круизного лайнера MSC Opera и туристического речного теплохода Michelangelo.
Обновлено в 10:54
Политика

Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник

Обновлено вчера в 23:24
Единоборства

Василий Уткин выступил от имени «московского толстячества»

От имени московского толстячества хочу напомнить Андрею Рябинскому, что нет менее здорового питания, чем то, после которого бойцы писают допингом.
Обновлено в 10:28
Происшествия

Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области

В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
Обновлено в 12:32
Политика

Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube

Возмутившее украинского главного военного прокурора видео было опубликовано на YouTube 26 мая пользователем с ником 30192.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес

Жена Александра Цекало сделала горячее фото с мужем

На одном из концертов жена Цекало сделала довольно пикантный снимок.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Начальника орловской колонии уволят после банкета для заключенных

Руководителя исправительной колонии № 2 города Ливны Орловской области уволят после того, как в интернете появилось видео банкета заключенных на Пасху, заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко в эфире радио "Говорит Москва".
Обновлено в 12:40
Театры

Скончался режиссер Башкирского театра оперы и балета Рустэм Галеев

В Уфе ушел из жизни заслуженный деятель искусств РБ режиссер Башкирского государственного театра оперы и балета Рустэм Галеев.
Обновлено в 10:17
Политика

Максакова назвала имя организатора убийства Вороненкова

Оперная певица Мария Максакова в эфире телеканала НТВ обратилась к председателю Следственного комитета Александру Быстрыкину с просьбой расследовать возможную причастность экс-сотрудника СК Дениса Панаитова к смерти ее мужа, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 09:41
Футбол

«Ливерпуль» проводит парад в честь победы в Лиге чемпионов

Обновлено в 12:31
Футбол

Смолов не понимает шуток над Комличенко

Как считает Смолов, шутить над Комличенко не имеет смысла, поскольку 29 голов в сезоне — это очень хороший результат.
Обновлено в 07:10
Авто

Названы 5 кроссоверов с самыми низкими ценами к началу лета

Продолжая следить за ценами, эксперты портала CarsWeek назвали ТОП-5 самых доступных кроссоверов и внедорожников в России.
Обновлено в 03:43
Происшествия

В Свердловской области четыре ребенка погибли при пожаре в квартире

Обновлено в 11:59
Общество

Волочкова показала номер, за который отказался платить мэр Анапы

Российская балерина Анастасия Волочкова показала номер, за который отказался платить из бюджета мэр Анапы Юрий Поляков.
Обновлено в 10:58
Музыка

Лоза пристыдил Алсу за миллион рублей, отданный на благотворительность

Лоза добавил, что артистке нужно было отдать на благотворительность собственные деньги.
Обновлено вчера в 19:35
Происшествия

Глеб Никитин встретился с пострадавшими от взрывов в Дзержинске

2 июня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился с пострадавшими от взрывов в Дзержинске.
Обновлено в 12:46
Футбол

Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено в 11:02
Футбол

Фабрегас объяснил, почему он завидует Головину

Французский полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас рассказал о своих впечатлениях от игровых возможностей своего российского одноклубника Александра Головина.
Обновлено в 08:01
Политика

Появилось видео сноса бюста Жукову в Харькове

В Сети появилась видеозапись из Харькова, где представители националистических организаций и партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова.
Обновлено в 11:24
Происшествия

Два человека пострадали в ДТП с участием четырех машин в Москве

Два человека пострадали в результате столкновения четырех автомобилей на юго-западе Москвы.
Обновлено в 12:09
Шоу-бизнес

Ярославский участник «Дома-2» задолжал по алиментам почти 400 тысяч

Обновлено вчера в 00:18
Авто

Самый большой пикап Great Wall P-Series презентовали в Шэньчжэне

На открывшемся 1 июня международном автосалоне в Шэньчжэне представлена серийная модификация самого большого пикапа Great Wall P-серии.
Обновлено в 01:32
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