Футбол
«Крылья Советов» сохранили место в РПЛГазета.Ru 12:02
В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду", передает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 0:1. Пенальти в концовке первого тайма реализовал Даниил Фомин.
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Число пострадавших при взрыве в Дзержинске увеличилось
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Общество
Кадыров посоветовал россиянам быть умеренными в еде
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в День здорового питания и отказа от излишеств в еде порекомендовал россиянам быть умеренными в приеме пищи и заниматься физкультурой.
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Теннис
Надаль вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
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Медведева и Вейр дуэтом спели песню Леди Гаги
Российская фигуристка Евгения Медведева и американец Джонни Вейр спели дуэтом песню Леди Гаги «Shallow» из фильма «Звезда родилась».
Обновлено вчера в 17:43
Политика
МИД Британии пообещал выдать Ассанжа США
Лондон не будет препятствовать экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявил глава МИД Британии Джереми Хант, сообщает CBS.
Обновлено в 13:37
Энергетика
Добыча нефти выросла в мае в России
В России добыча нефти и газового конденсата в мае 2019 года увеличилась на 1,3 процентных пункта.
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес
Супруга Дмитрия Хворостовского посетила его могилу в Москве
Супруга Дмитрия Хворостовского Флоранс Илли вместе с детьми посетила могилу оперного артиста, расположенную в Москве.
Обновлено вчера в 13:25
Авто
Опубликованы фото интерьера новой Hyundai Sonata
В компании анонсировали, что до конца текущего года премиальный седан появится в продаже в Поднебесной.
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Происшествия
Круизный лайнер врезался в прогулочный теплоход в Венеции
В венецианском канале Джудекка произошло столкновение круизного лайнера MSC Opera и туристического речного теплохода Michelangelo.
Обновлено в 10:54
Политика
Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник
Обновлено вчера в 23:24
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От имени московского толстячества хочу напомнить Андрею Рябинскому, что нет менее здорового питания, чем то, после которого бойцы писают допингом.
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Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области
В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
Обновлено в 12:32
Политика
Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube
Возмутившее украинского главного военного прокурора видео было опубликовано на YouTube 26 мая пользователем с ником 30192.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес
Жена Александра Цекало сделала горячее фото с мужем
На одном из концертов жена Цекало сделала довольно пикантный снимок.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Начальника орловской колонии уволят после банкета для заключенных
Руководителя исправительной колонии № 2 города Ливны Орловской области уволят после того, как в интернете появилось видео банкета заключенных на Пасху, заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко в эфире радио "Говорит Москва".
Обновлено в 12:40
Театры
Скончался режиссер Башкирского театра оперы и балета Рустэм Галеев
В Уфе ушел из жизни заслуженный деятель искусств РБ режиссер Башкирского государственного театра оперы и балета Рустэм Галеев.
Обновлено в 10:17
Политика
Максакова назвала имя организатора убийства Вороненкова
Оперная певица Мария Максакова в эфире телеканала НТВ обратилась к председателю Следственного комитета Александру Быстрыкину с просьбой расследовать возможную причастность экс-сотрудника СК Дениса Панаитова к смерти ее мужа, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 09:41
Футбол
«Ливерпуль» проводит парад в честь победы в Лиге чемпионов
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Футбол
Смолов не понимает шуток над Комличенко
Как считает Смолов, шутить над Комличенко не имеет смысла, поскольку 29 голов в сезоне — это очень хороший результат.
Обновлено в 07:10
Авто
Названы 5 кроссоверов с самыми низкими ценами к началу лета
Продолжая следить за ценами, эксперты портала CarsWeek назвали ТОП-5 самых доступных кроссоверов и внедорожников в России.
Обновлено в 03:43
Общество
Волочкова показала номер, за который отказался платить мэр Анапы
Российская балерина Анастасия Волочкова показала номер, за который отказался платить из бюджета мэр Анапы Юрий Поляков.
Обновлено в 10:58
Музыка
Лоза пристыдил Алсу за миллион рублей, отданный на благотворительность
Лоза добавил, что артистке нужно было отдать на благотворительность собственные деньги.
Обновлено вчера в 19:35
Происшествия
Глеб Никитин встретился с пострадавшими от взрывов в Дзержинске
2 июня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился с пострадавшими от взрывов в Дзержинске.
Обновлено в 12:46
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено в 11:02
Футбол
Фабрегас объяснил, почему он завидует Головину
Французский полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас рассказал о своих впечатлениях от игровых возможностей своего российского одноклубника Александра Головина.
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Политика
Появилось видео сноса бюста Жукову в Харькове
В Сети появилась видеозапись из Харькова, где представители националистических организаций и партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова.
Обновлено в 11:24
Происшествия
Два человека пострадали в ДТП с участием четырех машин в Москве
Два человека пострадали в результате столкновения четырех автомобилей на юго-западе Москвы.
Обновлено в 12:09
Шоу-бизнес
Ярославский участник «Дома-2» задолжал по алиментам почти 400 тысяч
Обновлено вчера в 00:18
Авто
Самый большой пикап Great Wall P-Series презентовали в Шэньчжэне
На открывшемся 1 июня международном автосалоне в Шэньчжэне представлена серийная модификация самого большого пикапа Great Wall P-серии.
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