«Уфа» и «Крылья Советов» не отстыковалисьКоммерсантъ 13:48

«Томь» дома одержала минимальную победу над «Уфой», а «Нижний Новгород» с таким же счетом одолел в гостях «Крылья Советов». Однако по сумме двух встреч в противостоянии клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) и Футбольной национальной лиги (ФНЛ) верх взяли представители элитного дивизиона.

«Уфа» и «Крылья Советов» не отстыковались

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