Футбол

«Крылья Советов» сохранили место в РПЛГазета.Ru 12:02

В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду", передает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 0:1. Пенальти в концовке первого тайма реализовал Даниил Фомин.
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«Крылья Советов» проиграли «Нижнему Новгороду», но сохранили прописку в РПЛ

Советский спорт12:06

Крылья Советов – Нижний Новгород. Прогнозы на стыковой матч РПЛ от БК «БалтБет»

Букмекеры.рф04:02

Спасибо VAR и судьям: «Крылья Советов» остаются в РПЛ, проиграв Нижнему Новгороду

КП - Самара11:50

Миодраг Божович — о матче с «Нижним Новгородом»: «Очень странная игра»

Матч ТВ12:39

Карасев после VAR назначил пенальти за игру рукой Сапеты, Паул Антон с точки пробил мимо ворот

Sports.ru11:22

«Крылья Советов» проиграли «Нижнему Новгороду», но сохранили место в РПЛ

Чемпионат11:52

«Нижний Новгород» обыграл «Крылья Советов», но не вышел в РПЛ

Нева Спорт12:33
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Общество

Названы самые популярные товары среди россиян весной 2019 года

По сравнению с весной прошлого года, россияне стали чаще покупать спортивные товары, электронику, стройматериалы и садово-хозяйственные товары.
Обновлено в 03:45
Футбол

Девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов

Во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхемом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике.
Обновлено вчера в 17:44
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Максим Виторган вместе отдыхают на Кипре

Уже сегодня утром, несмотря на тщательную конспирацию Собчак, внимательные поклонники заметили, как Виторган и экс-супруга вместе принимают солнечные ванны.
Обновлено в 12:00
Происшествия

Главу орловской колонии уволят из-за видео с банкетом заключенных

Руководителя исправительной колонии № 2 города Ливны Орловской области уволят после того, как в интернете появилось видео банкета заключенных на Пасху, заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко в эфире радио "Говорит Москва".
Обновлено в 12:40
Театры

Скончался режиссер Башкирского театра оперы и балета Рустэм Галеев

В Уфе ушел из жизни заслуженный деятель искусств РБ режиссер Башкирского государственного театра оперы и балета Рустэм Галеев.
Обновлено в 10:17
Политика

Президент Казахстана рассказал, как познакомился с Путиным

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, как познакомился с Владимиром Путиным, отметив, что российский лидер при первой встрече произвел на него большое впечатление.
Обновлено в 12:14
Технологии

Эксперты составили список вредных для организма «здоровых продуктов»

Эксперты составили список вредных для организма «здоровых продуктов», о свойствах которых большинство людей просто не знает.
Обновлено в 11:43
Гаджеты

Bloomberg: Apple полностью откажется от iTunes

Информации о закрытии iTunes появлялась и ранее, но тогда сообщали, что программа все равно останется частью macOS, но по данным Bloomberg сервис полностью закроют, а вместо него будут приложения «Музыка», «Подкасты» и TV. iTunes существует с 2001 года.
Обновлено 31 мая в 14:05
Происшествия

Два человека пострадали в ДТП с участием четырех машин в Москве

Два человека пострадали в результате столкновения четырех автомобилей на юго-западе Москвы.
Обновлено в 12:09
Происшествия

Крыша сцены рухнула на людей на рок-фестивале на Украине

В Днепропетровской области во время рок-фестиваля Kozak Fest обрушилась крыша сцены. В результате один человек погиб, еще двое пострадали.
Обновлено в 10:40
Здоровье

В 15 российских городах сегодня пройдут акции противников вакцинации

Похожие акции состоятся еще в 14 городах. Все они направлены против политики властей в отношении прививок.
Обновлено в 02:00
Политика

Соцсети пристыдили Зеленского за ошибки в новом указе

Пользователи социальных сетей обнаружили целый ряд пунктуационных и грамматических ошибок в указе президента Украины Владимира Зеленского «О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины».
Обновлено в 10:02
Политика

Захарова назвала снос бюста Жукова «вызовом» для новой власти Украины

Обновлено в 11:02
Политика

США начали проверять аккаунты в соцсетях у заявителей на визу

Госдепартамент рассчитывает, что изменения коснутся примерно 710 тысяч заявителей на иммиграционную визу и 14 млн заявителей на другие виды въезда в страну, в том числе желающих получать в США образование или вести бизнес.
Обновлено вчера в 15:17
Политика

Максакова назвала имя убийцы Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала лицо дочери

Российская телеведущая Лера Кудрявцева на своей странице в социальной сети поделилась снимком дочери. На фото показано лицо дочери ведущей.
Обновлено в 08:50
Происшествия

Подмосковные следователи разберутся со стаями бездомных собак

Следователи начали проверку после сообщений о массовых скоплениях бродячих собак в трех подмосковных городах.
Обновлено в 12:15
Происшествия

В Свердловской области четыре ребенка погибли при пожаре в квартире

Обновлено в 11:59
Политика

Лидер Социал-демократической партии Германии подала в отставку

Немецкий политик Андреа Налес сообщила, что уйдет в отставку с должности лидера Социал-демократической партии Германии (СДПГ), передает Bild со ссылкой на ее заявление.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес

Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки

Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки Стоит отметить, что пока ни Константин Меладзе, ни его супруга Вера Брежнева никак не прокомментировали слухи об измене продюсера.
Обновлено в 06:17
Происшествия

Жена знала о связи главы Раменского района с задушенной любовницей

Супруга главы Раменского района Андрея Кулакова знала о его связи с любовницей Евгенией Исаенковой, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено 31 мая в 14:47
Экономика

Итальянский банк Intesa тоже пожаловался на краснодарских судей

Итальянский банк Intesa вслед за мировыми автоконцернами пожаловался на краснодарских судей.
Обновлено вчера в 12:39
Политика

Вступили в силу ограничения на поставки топлива на Украину

С 1 июня 2019 года продукцию ТЭК, включая уголь, нефть и нефтепродукты, можно вывозить из России на Украину только на основании отдельных разрешений, которые выдает Министерство экономического развития РФ.
Обновлено вчера в 04:31
Авто

Почему россияне отказываются от дизельных автомобилей

В отличие от Европы, где автомобили на тяжелом топливе до разразившихся дизельных скандалов занимали более половины всех продаж, у нас такие машины никогда особым спросом не пользовались.
Обновлено вчера в 05:35
Политика

Впервые опубликован советский оригинал пакта Молотова — Риббентропа

Фонд «Историческая память» впервые опубликовал советский оригинал Договора о ненападении между СССР и Германией от 1939 года, известного как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено в 01:54
Происшествия

Полиция Голландии раздала духи с ароматом экстази

Библиотека ароматов духов расширилась. Среди граждан Нидерландов распространяются флакончики с духами с запахом экстази.
Обновлено в 11:54
Происшествия

В ДТП с автобусом под Ростовом пострадали 15 человек

Пятнадцать человек, среди которых трое детей, пострадали в ДТП с участием автобуса в Аксакайском районе Ростовской области, сообщил региональный Минздрав.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие

«Кульминация инженерной мысли»: NI рассказал о российском конкуренте F-35

Новейший российский многоцелевой истребитель МиГ-35 в скором времени может составить достойную конкуренцию американскому F-35, пишет The National Interest.
Обновлено в 12:09
Общество

Маленький дегустатор привел в восторг окружающих в ходе приема в Кремле

Маленький мальчик из многодетной семьи не скрывал эмоций от блюд, которые ему удалось распробовать в ходе приема, передают «Вести».
Обновлено в 09:42
Спорт

Загитова и Туктамышева поиграли в футбол в перерыве ледового шоу

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева и олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова поиграли в футбол в перерыве ледового шоу в Японии.
Обновлено в 10:05
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