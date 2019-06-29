Футбол

«Крылья Советов» с Комбаровым проиграли «Банику» в товарищеском матчеГазета.Ru 08:55

Самарские "Крылья Советов" проиграли остравскому "Банику" в товарищеском матче, сообщает РИА "Новости". Встреча, прошедшая на сборе в Словении на стадионе "Рудерсдорф", завершилась со счетом 1:0 в пользу чешской команды. В составе победителей отличился Даме Диоп.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Крылья Советов» уступили «Хайдуку», «Оренбург» одолел «Краковию»

Матч ТВ13:50

«Оренбург» обыграл «Краковию», «Крылья Советов» уступили «Хайдуку»

Чемпионат17:19

«Крылья Советов» проиграли «Хайдуку»

Sport24.ru13:55

«Крылья Советов» уступили «Хайдуку» в контрольном матче

РИА Новости14:16

«Крылья» проиграли «Хайдуку»

Советский спорт15:10

«Крылья Советов» проиграли «Хайдуку», Комбаров провел за самарцев второй матч за день

Спорт-Экспресс13:55

Комбаров играет с капитанской повязкой в дебютном матче за «Крылья»

Sports.ru06:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 18:44, Ашберн
Происшествия

Власти Иркутской области оценили ущерб региональным дорогам от паводка

Обновлено в 18:25
Происшествия

В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца

Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
Обновлено в 12:46
Политика

Путин поручил создать правкомиссию по ликвидации последствий паводка

Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствия наводнения в Иркутской области, ее возглавит вице-премьер Виталий Мутко.
Обновлено в 16:47
Шоу-бизнес

Темникова прокомментировала сообщения о ее «романе» с Серябкиной

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Темникова якобы находилась в отношениях с Ольгой Серябкиной.
Обновлено в 17:31
Общество

Жена правителя Дубая сбежала с 40 млн долларов

Обновлено в 08:42
Автоспорт

Стартовала квалификация на Гран-при Австрии

На гран-при Австрии началась квалификация. Россиянин Даниил Квят из «Торро Росо» в третьей практики свободных заездов стал десятым.
Обновлено в 09:00
Футбол

Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки

На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено в 17:42
Политика

Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа

По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.
Обновлено вчера в 11:02
Общество

Япония официально покидает IWC и начинает коммерческий лов китов

Япония официально покидает Международную китобойную комиссию (International Whaling Commission, IWC) в воскресенье и прекращает лов китов в Антарктике и северной части Тихого океана в научных целях.
Обновлено в 17:30
Происшествия

Следователи возбудили дело после взрыва газа в жилом доме в Коврове

Обновлено в 09:24
Космос

SpaceX потеряла контакт с тремя своими интернет-спутниками

Неясно, как и почему три спутника SpaceX потерпели неудачу, представители компании отказались уточнить этот вопрос.
Обновлено в 12:12
Политика

Противников президента Камеруна в Женеве разогнали слезоточивым газом

Полиция в Женеве применила слезоточивый газ и водомет из-за митинга противников президента Камеруна Поля Бийя.
Обновлено в 13:28
Общество

Уровень воды в иркутском городе Тулун начинает снижаться

В городе Тулун Иркутской области, который пострадал от паводка, понижается уровень воды.
Обновлено в 17:46
Общество

Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе

Обновлено в 08:05
Кино

Жерар Депардье сыграет полицейского в сатирической комедии

Обновлено в 02:52
Футбол

Мавритания набрала первое очко на Кубке Африки в матче против Анголы

Сборные Мавритании и Анголы сыграли вничью в матче второго тура групповой стадии Кубка Африки. Встреча завершилась нулевой ничьей.
Обновлено в 12:22
Футбол

Футболист «Ромы» перейдет в «Динамо»

Прошлый сезон Жерсон провел в "Фиорентине", где выступал на правах аренды, забив 3 гола в 36 матчах Серии А. Ранее спортивный директор "Динамо" высказался о новом контракте Евгеньева.
Обновлено в 13:14
Происшествия

Туристка искупалась в бассейне на испанском курорте и умерла

Жительница Великобритании, отправившаяся в свой отпуск на испанский курорт Коста Бланка, решила искупаться в бассейне.
Обновлено в 12:59
Здоровье

Когда сердце замирает: большинство инфарктов приходится на январь и май

Выяснилось, что чаще всего инфаркт миокарда поражал жителей Томска в январе и мае, реже всего — в ноябре.
Обновлено в 17:01
Общество

Тауэрский мост отмечает 125-летие

Лондонский Тауэрский мост - отмечает в воскресенье 125-летний юбилей.
Обновлено в 17:06
Игры

Запущен первый бета-тест Halo Reach для PC — видео в 4K

Microsoft и 343 Industries объявили о начале первой фазы бета-тестирования игры из Halo: The Master Chief Collection.
Обновлено в 03:39
Общество

В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»

Обновлено вчера в 10:34
Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Происшествия

Во Франции автомобиль протаранил террасу кафе, есть пострадавшие

Во Франции автомобиль протаранил террасу кафе. Инцидент произошёл в коммуне Мирабо в департаменте Воклюз, сообщает La Provence.
Обновлено в 12:17
Здоровье

Глава Роспотребнадзора Попова вылетела в Иркутскую область

Глава Роспотребнадзора Анна Попова направилась в Иркутскую область, где объявлен режим ЧС.
Обновлено в 13:26
Космос

Тунгусский метеорит оказался увесистой диковинкой

Обновлено вчера в 11:18
Футбол

Глушаков прибыл в расположение «Ахмата» на сборе в Австрии

Полузащитник Денис Глушаков, подписавший контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат», прибыл в расположение команды на сборе в Австрии.
Обновлено в 17:37
Происшествия

Генерала Росгвардии проверяют из-за подозрений в езде в пьяном виде

Служебная проверка проводится в отношении заместителя командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина, задержанного во Владимирской области за езду в нетрезвом виде, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ведомства по региону.
Обновлено в 12:14
Шоу-бизнес

Софи Тернер надела белое платье на предсвадебной вечеринке

На снимках пара — Джо в полосатом костюме, Софи в белом платье — в сопровождении друзей шла по территории отеля Crillon le Brave.
Обновлено вчера в 09:10
Финансы

Экономический прогноз на июль

Курс рубля к доллару в июле останется на тех же позициях, что был в июне, в коридоре 62 – 63.
Обновлено в 10:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное