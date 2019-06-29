Футбол
«Крылья Советов» с Комбаровым проиграли «Банику» в товарищеском матчеГазета.Ru 08:55
Самарские "Крылья Советов" проиграли остравскому "Банику" в товарищеском матче, сообщает РИА "Новости". Встреча, прошедшая на сборе в Словении на стадионе "Рудерсдорф", завершилась со счетом 1:0 в пользу чешской команды. В составе победителей отличился Даме Диоп.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 20:22, Вашингтон
Общество
В Москве зафиксировали самый холодный день за 70 лет
Обновлено в 17:57
Общество
Кадастровые споры набирают обороты
На предоставление бесплатных услуг по межеванию могут рассчитывать жители некоторых регионов, которые вошли в Федеральную целевую программу развития единой системы кадастрового учета.
Обновлено в 17:05
Политика
Трамп заявил об отсутствии спешки в заключении торговой сделки с КНР
Президент США Дональд Трамп заявил, что оптимистично настроен в том, что касается дальнейших переговоров с Китаем по торговому соглашению.
Обновлено в 19:30
Авто
Кросс-купе Lada представили на рендерах
Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
Обновлено в 01:08
Происшествия
В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца
Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
Обновлено в 12:46
Происшествия
Во Франции автомобиль протаранил террасу кафе, есть пострадавшие
Во Франции автомобиль протаранил террасу кафе. Инцидент произошёл в коммуне Мирабо в департаменте Воклюз, сообщает La Provence.
Обновлено в 12:17
Политика
Трамп разыграл саудовского принца на G20
Президент США Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана во время саммита G20 в Японии.
Обновлено в 19:36
Космос
Небольшим планетам-океанам пообещали долгую жизнь в обитаемой зоне
Маломассивные экзопланеты (массой менее Марса), целиком покрытые водой, вопреки ожиданиям, не испытывают бесконтрольный парниковый эффект и могут оставаться в зоне обитаемости на протяжении миллиардов лет.
Обновлено вчера в 12:13
Политика
Путин пришел на ужин лидеров G20 с термосом
Президент России Владимир Путин принес на ужин с лидерами стран G20 собственный термос с напитком, свидетельствует официальное видео мероприятия.
Обновлено вчера в 09:19
Политика
Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20
Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным перепутала место, где должна была сесть.
Обновлено в 09:25
Политика
Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес
Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 13:30
Общество
Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области
Метеорологи прогнозируют новый приток воды в Иркутской области, которая сильно пострадала от паводка.
Обновлено в 18:02
Армия и оружие
Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии
Шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), удерживающее власть на севере Йемена, заявило об атаке на саудовский международный аэропорт в Абхе с помощью беспилотника, что якобы привело к нарушению работы воздушной гавани, передает подконтрольный хуситам телеканал "аль-Масира".
Обновлено в 17:45
Наука
Украшения на бутылках со спиртным содержат вредные токсичные элементы
Стекло в бутылках содержало кадмий, свинец и хром, но в таких концентрациях — примерно до 1100, 1100 и 3000 микрограмм — что риск нанесения вреда окружающей среде и здоровью человека посчитали незначительным.
Обновлено вчера в 11:04
Общество
Основатель «Рольфа» отказался считать дело против себя заказным
Основатель крупнейшего в России автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело против себя о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено в 17:55
Футбол
ЦСКА интересуется нападающим «Штутгарта» Гонсалесом
Руководство московского ЦСКА проявляет интерес к аргентинскому нападающему «Штутгарта» Николасу Гонсалесу.
Обновлено в 17:50
Общество
Эксперт о прощании с российским газопроводом: американцы выкрутили нам руки (Jyllands-Posten, Дания) (Jyllands-Posten)
Якобсен откровенно считает, что Дании «выкрутили руки» американцы.
Обновлено в 18:51
Армия и оружие
В Сирии обнаружили тайник со старинными артефактами
Бронзовая статуя льва, фрагменты мозаики, старинные печати и монеты обнаружены сирийскими военными в ходе зачистки одного из кварталов города Растан на севере провинции Хомс.
Обновлено в 11:58
Экономика
Японские компании купили долю в «Арктик СПГ-2»
Японские корпорации Mitsui и JOGMEC приобрели у НОВАТЭК десять процентов доли участия в проекте "Арктик СПГ-2".
Обновлено в 13:48
Шоу-бизнес
Брат Дмитрия Марьянова опроверг слухи об алкоголизме актера
Со дня смерти Дмитрия Марьянова прошло уже два года, но близкие пытаются разобраться в причинах трагедии и хотят выяснить, что произошло в клинике «Феникс», где актер лечился якобы от алкоголизма.
Обновлено в 07:46
Космос
Южная Корея может принять участие в проекте «Миллиметрон», рассказали в РАН
Наземные телескопы Южной Кореи могут принять участие в российском проекте "Миллиметрон", сообщила РИА Новости в воскресенье заместитель директора Физического института РАН (ФИАН) Лариса Лихачева.
Обновлено в 20:11
Шоу-бизнес
Меган Маркл поразила поклонников фигурой вскоре после родов
Как отметили поклонники бывшей актрисы, ей удалось сбросить почти 10 кг.
Обновлено в 19:26
Футбол
Швеция обыграла Германию, определились все полуфиналисты женского ЧМ
Сборная Швеции одолела Германию в 1/4 финала женского чемпионата мира - 2:1.
Обновлено в 15:05
Шоу-бизнес
Климова ушла в отрыв после развода
Обновлено в 09:37
Кино
«Звездные войны» продолжатся без Дейзи Ридли
Персонажа Дейзи Ридли не будет в следующих частях франшизы "Звездные войны", сообщает Le Figaro.
Обновлено в 18:24
Общество
Алибасов высказался о пиаре на скандале с отравлением
Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара.
Обновлено в 11:25
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Происшествия
Новосибирский ревнивец застрелил соперника и покончил с собой
В кафе одного из торговых центров Новосибирска мужчина открыл стрельбу. В результате был смертельно ранен молодой человек.
Обновлено в 14:45
Футбол
«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в товарищеском матче
Капитанскую повязку надел Бранислав Иванович.
Обновлено в 12:34