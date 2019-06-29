Футбол

«Крылья Советов» с Комбаровым проиграли «Банику» в товарищеском матчеГазета.Ru 08:55

Самарские "Крылья Советов" проиграли остравскому "Банику" в товарищеском матче, сообщает РИА "Новости". Встреча, прошедшая на сборе в Словении на стадионе "Рудерсдорф", завершилась со счетом 1:0 в пользу чешской команды. В составе победителей отличился Даме Диоп.
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«Крылья Советов» проиграли «Хайдуку»

Sport24.ru13:55

«Крылья Советов» уступили «Хайдуку», «Оренбург» одолел «Краковию»

Матч ТВ13:50

Комбаров играет с капитанской повязкой в дебютном матче за «Крылья»

Sports.ru06:35

Комбаров стал капитаном «Крыльев Советов» в контрольном матче с «Баником» (фото)

Советский спорт06:48

Комбаров сыграл за «Крылья Советов» в товарищеском матче с «Баником»

РИА Новости07:57

«Крылья Советов» проиграли «Хайдуку», Комбаров провел за самарцев второй матч за день

Спорт-Экспресс13:55

Комбаров играет с капитанской повязкой в первом матче за «Крылья Советов»

Чемпионат06:21
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:18, Вашингтон
Происшествия

Источник рассказал о проверке пассажиров рейса Батуми-Москва

Сотрудники Роспотребнадзора проверяли в Домодедово пассажиров авиарейса из грузинского Батуми пять-десять минут, такие процедуры происходят каждый день, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Застрявшую в лифте женщину спасло вино

Жительница Италии застряла в лифте, в котором она провела 27 часов. Об этом сообщает Corriere del Veneto.
Обновлено в 12:50
Общество

Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов

Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.
Обновлено в 06:21
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Общество

За миску риса: софт для Boeing 737 писали индусы за 9 долларов в час

О новых подробностях в расследовании причин, приведших к гибели двух самолетов Boeing 737 MAX написало информационное агентство Bloomberg.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой

Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 01:52
Автоспорт

Льюиса Хэмилтона оштрафовали на три позиции за блокировку соперника

Обновлено в 14:08
Политика

В России водителей большегрузов планируют лишать прав за перевес

Водителям большегрузов, масса которых превышает допустимую, грозят лишение прав и конфискация.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие

В Сирии обнаружили тайник со старинными артефактами

Бронзовая статуя льва, фрагменты мозаики, старинные печати и монеты обнаружены сирийскими военными в ходе зачистки одного из кварталов города Растан на севере провинции Хомс.
Обновлено в 11:58
Происшествия

В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца

Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
Обновлено в 12:46
Политика

В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествие

Обновлено в 11:37
Происшествия

Подросток умер после вечеринки в Подмосковье

В Московской области подросток скончался после вечеринки с друзьями.
Обновлено в 13:44
Футбол

Мавритания набрала первое очко на Кубке Африки в матче против Анголы

Сборные Мавритании и Анголы сыграли вничью в матче второго тура групповой стадии Кубка Африки. Встреча завершилась нулевой ничьей.
Обновлено в 12:22
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области выросло до трех

В результате наводнения в Иркутской области погибли три человека, 97 госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:09
Происшествия

В Башкирии педофил пытался изнасиловать 8-летнюю девочку

В Башкирии в одной из деревень Федоровского района вечером 25 июня педофил напал на 8-летнюю девочка.
Обновлено в 09:39
Гаджеты

Стартовал прием предзаказов на Xiaomi Mi CC9

Несколько минут назад в Китае стартовал прием предварительных заказов на новую линейку смартфонов Xiaomi Mi CC9, которая предназначена для молодых людей, обожающих делать селфи.
Обновлено вчера в 22:15
Общество

Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе

Обновлено в 08:05
Политика

Пушков посоветовал возмущенному Порошенко быть скромнее

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере возмущение экс-президента Украины Петра Порошенко от встречи глав РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Обновлено в 07:40
Кино

Кевин Костнер: принцесса Диана чуть не снялась в «Телохранителе 2»

Сценарий фильма был закончен за день до того, как Леди Ди погибла в аварии Кевин Костнер заявил, что принцесса Диана была согласна сниматься в продолжении фильма "Телохранитель", пишет издание People.
Обновлено в 12:14
Общество

Алибасов высказался о пиаре на скандале с отравлением

Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара.
Обновлено в 11:25
Происшествия

Во Внукове сел самолет, летевший из Питера в Анталью

Лайнер авиакомпании "Россия", летевший из Питера в Анталью, был вынужден сесть в московском аэропорту Внуково из-за почувствовавшего себя плохо пассажира.
Обновлено в 13:10
Общество

В России утвердили список запрещенных к содержанию животных

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено вчера в 05:41
Футбол

Шаронов прокомментировал трансферы «Рубина»

Исполнящий обязанности главного тренера "Рубина" Роман Шаронов прокомментировал трансферы новых футболистов в интервью сайту клуба.
Обновлено в 12:42
Политика

Путин рассказал об отсутствии прорывных решений на саммите G20

Обновлено в 05:16
Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Политика

В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета Европы

Для выплаты взносов России в бюджет Совета Европы необходимо выработать "дорожную карту", заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак.
Обновлено в 11:30
Общество

Организаторы «Тавриды» назвали постановку с однополыми поцелуями провокацией

Читайте материал: "Студенты устроили спектакль-оргию со страстными поцелуями на форуме в Крыму".
Обновлено в 12:47
Политика

Трамп серьезно рассматривает приглашение Путина на 75-летие Победы

Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассмотрит приглашение главы РФ Владимира Путина приехать в Москву на торжества, приуроченные к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 08:44
Происшествия

Военный самолёт Ил-76 привлечён для тушения пожара в Оренбуржье

Обновлено в 13:07
Общество

Украинцев признали самой сексуальной нацией в мире

Обновлено в 09:57
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