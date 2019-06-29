Футбол
«Крылья Советов» с Комбаровым проиграли «Банику» в товарищеском матчеГазета.Ru 08:55
Самарские "Крылья Советов" проиграли остравскому "Банику" в товарищеском матче, сообщает РИА "Новости". Встреча, прошедшая на сборе в Словении на стадионе "Рудерсдорф", завершилась со счетом 1:0 в пользу чешской команды. В составе победителей отличился Даме Диоп.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Комбаров стал капитаном «Крыльев Советов» в контрольном матче с «Баником» (фото)
Советский спорт06:48
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:18, Вашингтон
Происшествия
Источник рассказал о проверке пассажиров рейса Батуми-Москва
Сотрудники Роспотребнадзора проверяли в Домодедово пассажиров авиарейса из грузинского Батуми пять-десять минут, такие процедуры происходят каждый день, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Застрявшую в лифте женщину спасло вино
Жительница Италии застряла в лифте, в котором она провела 27 часов. Об этом сообщает Corriere del Veneto.
Обновлено в 12:50
Общество
Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов
Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Общество
За миску риса: софт для Boeing 737 писали индусы за 9 долларов в час
О новых подробностях в расследовании причин, приведших к гибели двух самолетов Boeing 737 MAX написало информационное агентство Bloomberg.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой
Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 01:52
Политика
В России водителей большегрузов планируют лишать прав за перевес
Водителям большегрузов, масса которых превышает допустимую, грозят лишение прав и конфискация.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие
В Сирии обнаружили тайник со старинными артефактами
Бронзовая статуя льва, фрагменты мозаики, старинные печати и монеты обнаружены сирийскими военными в ходе зачистки одного из кварталов города Растан на севере провинции Хомс.
Обновлено в 11:58
Происшествия
В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца
Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
Обновлено в 12:46
Политика
В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествие
Обновлено в 11:37
Происшествия
Подросток умер после вечеринки в Подмосковье
В Московской области подросток скончался после вечеринки с друзьями.
Обновлено в 13:44
Футбол
Мавритания набрала первое очко на Кубке Африки в матче против Анголы
Сборные Мавритании и Анголы сыграли вничью в матче второго тура групповой стадии Кубка Африки. Встреча завершилась нулевой ничьей.
Обновлено в 12:22
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области выросло до трех
В результате наводнения в Иркутской области погибли три человека, 97 госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:09
Происшествия
В Башкирии педофил пытался изнасиловать 8-летнюю девочку
В Башкирии в одной из деревень Федоровского района вечером 25 июня педофил напал на 8-летнюю девочка.
Обновлено в 09:39
Гаджеты
Стартовал прием предзаказов на Xiaomi Mi CC9
Несколько минут назад в Китае стартовал прием предварительных заказов на новую линейку смартфонов Xiaomi Mi CC9, которая предназначена для молодых людей, обожающих делать селфи.
Обновлено вчера в 22:15
Общество
Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе
Обновлено в 08:05
Политика
Пушков посоветовал возмущенному Порошенко быть скромнее
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере возмущение экс-президента Украины Петра Порошенко от встречи глав РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Обновлено в 07:40
Кино
Кевин Костнер: принцесса Диана чуть не снялась в «Телохранителе 2»
Сценарий фильма был закончен за день до того, как Леди Ди погибла в аварии Кевин Костнер заявил, что принцесса Диана была согласна сниматься в продолжении фильма "Телохранитель", пишет издание People.
Обновлено в 12:14
Общество
Алибасов высказался о пиаре на скандале с отравлением
Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара.
Обновлено в 11:25
Происшествия
Во Внукове сел самолет, летевший из Питера в Анталью
Лайнер авиакомпании "Россия", летевший из Питера в Анталью, был вынужден сесть в московском аэропорту Внуково из-за почувствовавшего себя плохо пассажира.
Обновлено в 13:10
Общество
В России утвердили список запрещенных к содержанию животных
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено вчера в 05:41
Футбол
Шаронов прокомментировал трансферы «Рубина»
Исполнящий обязанности главного тренера "Рубина" Роман Шаронов прокомментировал трансферы новых футболистов в интервью сайту клуба.
Обновлено в 12:42
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Политика
В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета Европы
Для выплаты взносов России в бюджет Совета Европы необходимо выработать "дорожную карту", заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак.
Обновлено в 11:30
Общество
Организаторы «Тавриды» назвали постановку с однополыми поцелуями провокацией
Читайте материал: "Студенты устроили спектакль-оргию со страстными поцелуями на форуме в Крыму".
Обновлено в 12:47
Политика
Трамп серьезно рассматривает приглашение Путина на 75-летие Победы
Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассмотрит приглашение главы РФ Владимира Путина приехать в Москву на торжества, приуроченные к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 08:44
Общество
Украинцев признали самой сексуальной нацией в мире
Обновлено в 09:57