Футбол
«Крылья Советов» с Комбаровым проиграли «Банику» в товарищеском матчеГазета.Ru 08:55
Самарские "Крылья Советов" проиграли остравскому "Банику" в товарищеском матче, сообщает РИА "Новости". Встреча, прошедшая на сборе в Словении на стадионе "Рудерсдорф", завершилась со счетом 1:0 в пользу чешской команды. В составе победителей отличился Даме Диоп.
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Комбаров стал капитаном «Крыльев Советов» в контрольном матче с «Баником» (фото)
Советский спорт06:48
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