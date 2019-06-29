«Крылья Советов» с Комбаровым проиграли «Банику» в товарищеском матчеГазета.Ru 08:55

Самарские "Крылья Советов" проиграли остравскому "Банику" в товарищеском матче, сообщает РИА "Новости". Встреча, прошедшая на сборе в Словении на стадионе "Рудерсдорф", завершилась со счетом 1:0 в пользу чешской команды. В составе победителей отличился Даме Диоп.

«Крылья Советов» с Комбаровым проиграли «Банику» в товарищеском матче

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