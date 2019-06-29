Футбол

«Крылья Советов» с Комбаровым проиграли «Банику» в товарищеском матчеГазета.Ru 08:55

Самарские "Крылья Советов" проиграли остравскому "Банику" в товарищеском матче, сообщает РИА "Новости". Встреча, прошедшая на сборе в Словении на стадионе "Рудерсдорф", завершилась со счетом 1:0 в пользу чешской команды. В составе победителей отличился Даме Диоп.
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«Крылья Советов» с Комбаровым уступили «Банику» в контрольном матче

Sport24.ru07:57

Комбаров играет с капитанской повязкой в дебютном матче за «Крылья»

Sports.ru06:35

Комбаров сыграл за «Крылья Советов» в товарищеском матче с «Баником»

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Чемпионат06:21

«Крылья Советов» уступили чешскому «Банику» в товарищеской игре в Словении

Спорт-Экспресс07:50
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Российский футболист, защитник и полузащитник московского «Спартака». Брат-близнец Кирилла Комбарова. Участник чемпионата мира 2014 года и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Крылья Советов
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
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