Футбол

«Крылья Советов» разгромили «Уфу» и возглавили молодежное первенствоСоветский спорт 06:02

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Крылья Советов набрали семь очков и возглавили турнирную таблицу молодежного первенства. Уфа потерпела третье поражение и остается на последнем месте. В четвертом туре 2 августа Крылья Советов примут Локомотив, а на следующий день Уфа сыграет в гостях с Сочи.
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