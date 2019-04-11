Футбол

«Крылья Советов» разгромили «Рубин» в молодежном первенстве РоссииРИА Новости 08:25

Крылья Советов — Рубин
завтра
в 11:30
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
Футболисты самарских "Крыльев Советов" одержали крупную победу над казанским "Рубином" в матче 23-го тура молодежного первенства России. Встреча, состоявшаяся в четверг в Самаре, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.
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«Крылья Советов» разгромили «Рубин» в молодежном первенстве России

РИА Новости08:25

Молодежка «Крыльев Советов» разгромила «Рубин» со счетом 4:0

Терра07:17

«Крылья Советов» разгромили «Рубин» в молодежном первенстве

Спорт-Экспресс07:00

Молодежный состав «Крыльев Советов» разгромил сверстников из «Рубина»

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Молодежный состав «Крыльев Советов» разгромил сверстников из «Рубина»

Sportbox.RU06:57

Молодежка «Крыльев Советов» разгромила «Рубин»

ГТРК Самара09:32

Молодежка «Крыльев Советов» разгромила «Рубин» 4:0

КП - Самара08:09
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