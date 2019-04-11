Футбол
«Крылья Советов» разгромили «Рубин» в молодежном первенстве РоссииРИА Новости 08:25
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
Футболисты самарских "Крыльев Советов" одержали крупную победу над казанским "Рубином" в матче 23-го тура молодежного первенства России. Встреча, состоявшаяся в четверг в Самаре, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.
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