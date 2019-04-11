Футбол
«Крылья Советов» разгромили «Рубин» в молодежном первенстве РоссииРИА Новости 08:25
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
Футболисты самарских "Крыльев Советов" одержали крупную победу над казанским "Рубином" в матче 23-го тура молодежного первенства России. Встреча, состоявшаяся в четверг в Самаре, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:36, Ашберн
Футбол
Акинфеев не намерен возобновлять карьеру в сборной России
Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев дал понять, что не намерен возобновлять карьеру в сборной России.
Обновлено в 12:01
Футбол
На тренировке «Баварии» произошла драка
Обновлено в 10:37
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Общество
Минпросвещения предложило не пускать в школы детей без прививок
Минпросвещения предлагает запретить посещение образовательных учреждений детьми, которые не прошли обследование на инфекционные заболевания и не сделали прививки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо замминистра Татьяны Синюгиной в комитет Госдумы по охране здоровья.
Обновлено в 11:35
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Общество
Волочкова объяснила свои слова о бедных и недовольных россиянах
Балерина и светская львица Анастасия Волочкова объяснила свои слова о бедных и недовольных россиянах, которым она рекомендовала уехать в другие страны.
Обновлено в 11:16
Общество
Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги
В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес
57-летняя Екатерина Андреева показала девичью фигуру
В 57 лет Екатерина выглядит едва ли на 37, да еще и хвастается в Сети своей девичьей фигурой. Сейчас телеведущая путешествует по Африке.
Обновлено в 05:00
Политика
WikiLeaks: Ассанжа арестовали для экстрадиции в США
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа арестовали в Великобритании, чтобы экстрадировать в США, считают в организации.
Обновлено в 07:14
Происшествия
В Бурятии врачи бросили умирать в «карцере» пациента с пневмонией
Врачи в бурятской больнице заперли больного пневмонией пациента в подсобном помещении, где тот и скончался, сообщает издание "Номер один".
Обновлено в 10:52
Политика
Стало известно, почему Манжосов не появился на пресс-конференции
Появилось СМС-сообщение от лица друга детства Владимира Зеленского и сооснователя студии «95 квартал» Дениса Манжосова, в котором он объяснил свое отсутствие на пресс-конференции тем, что увидел своих бывших друзей и изменил свое решение.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Неизвестный сбил полицейского в Москве
В Москве водитель, управлявший автомобилем Toyota, совершил наезд на полицейского и скрылся, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
Обновлено в 08:58
Политика
Опрос показал шансы Зеленского на победу во втором туре выборов
Второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля.
Обновлено в 04:57
Технологии
В WhatsApp включили новый режим
Раньше появление новых сообщений в архивных чатах автоматически означало их "разархивацию", теперь же этого происходить не будет - при условии, что режим активирован.
Обновлено в 10:43
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada в Европу
АвтоВАЗ принял решение прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом представитель концерна сообщила в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 11:29
Наука
Сканы мозга покажут следы сотрясения в живых артериях
Сканы мозга могут продемонстрировать ущерб от сотрясения этого органа в живых артериях, как показало исследование.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Замначальника петербургской полиции Николай Роговой уходит в отставку
Генерал-майор внутренней службы Николай Роговой принял решение уйти в отставку с поста заместителя начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 11:29
Технологии
«Роскосмос» получил антропоморфного робота-спасателя
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация и РКК «Энергия» получили антропоморфного робота-спасателя FEDOR.
Обновлено в 11:58
Недвижимость
В Минстрое рассказали об ипотеке для частных домов
Глава Минстроя Владимир Якушев заявил о намерении максимально приблизить ипотеку на возведение домов к условиям, выдвигаемым к квартирам.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Арестован водитель Mercedes, намеренно сбивший курсанта МЧС в Воронеже
Как сообщалось, днем 1 апреля у дома N231 по улице Краснознаменная в Воронеже 45-летний водитель Mercedes намеренно наехал на 21-летнего парня, курсанта Воронежского института - филиал ФГБОУ ВО "Ивановская пожарно-спасательная академия".
Обновлено в 06:01
Наука
Останки людей нового вида нашли на Филиппинах
Археологи нашли на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые принадлежат, предполагают ученые, ранее неизвестному виду человека.
Обновлено в 01:00
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Ранее эксперты RSpectr разбирались, как российские госкомпании будут выполнять требование о переходе на отечественное программное обеспечение.
Обновлено в 06:35
Кино
«Современник» назвал место похорон артиста Геннадия Фролова
Отмечается, что родственники артиста приняли решение не проводить гражданскую панихиду в театре. О смерти Фролова стало известно 10 апреля.
Обновлено в 11:19
Общество
Появилась информация о запрете выращивать овощи и ягоды на дачах
В Сети появилась информация о том, что, согласно новому закону, на дачных участках будет запрещено выращивать овощные и ягодные культуры, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено в 04:50
Политика
Литва отозвала посла из России из-за его «уязвимости»
МИД Литвы в четверг сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций, поскольку становится "уязвимым".
Обновлено в 10:42
Армия и оружие
Путин заявил о начале завершающей стадии испытаний ракеты «Сармат»
Межконтинентальная тяжелая баллистическая ракета «Сармат» проходит финальную стадию испытаний.
Обновлено в 08:42
Хоккей
В СКА опровергли переход Гусева в «Вегас»
Вице-президент петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг прокомментировал информацию о переходе нападающего команды Никиты Гусева в «Вегас Голден Найтс», выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено в 09:38
Происшествия
Lamborghini олигарха Аристова опять попал в ДТП в Челябинске
Авария случилась возле ТРК "Куба" В Челябинске автомобиль олигарха Александра Аристова Lamborghini Aventador попал в ДТП.
Обновлено в 10:17