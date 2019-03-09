Футбол

«Крылья Советов» разгромили «Енисей» в 19-м туре чемпионата РоссииРИА Новости 07:56

Крылья Советов — Енисей
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
Владимир Полуяхтов
14′
34′
Фегор Огуде
Пол Антон
37′
Никита Чичерин
Георгий Зотов
40′
56′
Дмитрий Торбинский
57′
Александр Зотов
Михаил Костюков
Максим Канунников
60′
62′
Бабакар Сарр
Сергей Корниленко
62′
66′
Дмитрий Торбинский
Арсен Хубулов
Александр Самедов
Антон Зиньковский
75′
77′
Артур Саркисов
Михаил Комков
Сергей Корниленко
Рамиль Шейдаев
80′
Рамиль Шейдаев
81′
87′
Арсен Хубулов
Футболисты самарских "Крыльев Советов" разгромили красноярский "Енисей" в домашнем матче 19-го тура чемпионата России. Субботняя игра в Самаре завершилась победой хозяев поля со счетом 4:0.
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«Крылья Советов» разгромили «Енисей»

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«Крылья Советов» разгромили «Енисей» 4:0: обзор матча 19 тура РПЛ, голы, счет

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