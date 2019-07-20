Футбол
«Крылья Советов» разгромили «Арсенал» в молодежном первенствеSport24.ru 05:11
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
В матче 2-го тура первенство молодежных составов клубов РПЛ «Крылья Советов» в Самаре разгромили тульский «Арсенал» — 5:1. Гости открыли счет на 30-й минуте, когда отличился Тамерлан Мусаев.
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