Футбол

«Крылья Советов» рассчитались с ТихоновымSportbox.RU 08:45

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов сообщил, что клуб полностью погасил задолженность перед бывшим главным тренером команды Андреем Тихоновым.
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В «Крыльях Советов» рассказали о погашении долгов перед Андреем Тихоновым

КП - Самара09:38

Тихонов: «Крылья Советов» не выплатили мне полную сумму

Чемпионат09:11

Бывший тренер ФК «Крылья Советов» Тихонов: клуб рассчитался со мной не полностью

ТАСС08:46

Шикунов: «„Крылья Советов“ полностью рассчитались перед Тихоновым»

Sport24.ru08:21

Андрей Тихонов: «„Крылья Советов“ рассчитались со мной не полностью»

Матч ТВ09:18

Андрей Тихонов: «„Крылья Советов“ рассчитались не полностью»

Спорт-Экспресс09:04

Тихонов: «„Крылья“ погасили долг не до конца. Я с клубом не общаюсь»

Sport.ru09:59
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В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
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Против людей из окружения действующего президента Украины Петра Порошенко могут возбудить уголовные дела за «недобросовестные действия», говорится в заявлении штаба победившего на президентских выборах Владимира Зеленского.
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Общество

Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян

В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Музыка

Ержан Максим не обиделся на дочь Алсу после финала «Голос. Дети»

Напомним, что результаты голосования в финале музыкального конкурса на Первом канале породили массовые споры в сети и на телевидении.
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Девушка Деппа вернулась на родину в Россию

В настоящее время Полина Глен вернулась в Санкт-Петербург. Девушку заметили на улицах северной столицы вездесущие папарацци.
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Приговор по делу Кокорина и Мамаева могут вынести 15-го мая

Судебный процесс над одиозными российскими футболистами Кокориным и Мамаев может завершиться 15-го мая, такое мнение в понедельник высказал адвокат Вячеслав Барик, защищающий в скандальном деле интересы Кокорина-младшего.
Обновлено в 11:13
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На матче ЦСКА и «Динамо» почтят память погибших в ВОВ

Игра 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и «Динамо» начнется с минуты молчания в память о жертвах Великой Отечественной войны.
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Шоу-бизнес

Аршавин был замечен с двумя девушками

На днях одна из посетительниц престижного питерского кафе тайком засняла футболиста в компании двух симпатичных девушек.
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В компании «Авилон», которая является официальным дилером бренда Aurus, затрудняются пояснить, чем обусловлена задержка в начале розничных продаж.
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«Лаборатория Касперского» пересчитала хакеров

По подсчётам «Лаборатории Касперского» сегодня в мире несколько десятков тысяч хакеров, пишут «Известия».
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Общество

Минюст отказался регистрировать «Открытую Россию» Ходорковского

История существования организации 26 марта представители основанной Ходорковским "Открытой России" подали в Минюст на регистрацию общественной организации документы из 44 регионов России, где были созданы региональные отделения.
Обновлено в 11:58
Происшествия

В Ярославской области осудили банду педофилов

Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
Обновлено в 10:07
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Названы самые популярные цвета автомобилей в регионах РФ

Самым любимым цветом российских автомобилистов, за исключением черного, белого или серого, является синий.
Обновлено в 06:30
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Дети три часа играли рядом с оставленным питерскими медиками трупом

Тело скончавшегося мужчины после осмотра питерских медиков около трех часов пролежало рядом со спортивной площадкой, на которой играли дети.
Обновлено в 09:27
Кино

Третьи «Фантастические звери» выйдут в 2021 году

Объявлена дата релиза третьего фильма кинофрашизы "Фантастические звери".
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Армия и оружие

В Эстонии начинаются учения НАТО «Весенний шторм»

Обновлено вчера в 12:26
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Фильм «Мстители: Финал» за день побил рекорд по сборам в России

Обновлено в 12:14
Общество

Шесть изменений, которые ожидают учеников России

Новшества появились по итогам форума «Национальные проекты – этап реализация» и направлены на изменения в сфере.
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Бывшая жена Валерия Меладзе поблагодарила его за измену

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Климкин назвал советское наследие причиной несчастья украинцев

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Президент Сербии Александр Вучич намерен бороться за возглавляемую им страну на саммите стран Западных Балкан, который пройдет в Берлине, несмотря на то, что Белград окажется там единственным, кто выступает против независимости Косова и Метохии.
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Суд арестовал бывшего руководителя головного предприятия «Роскосмоса»

Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 24 июня бывшего и. о. гендиректора НПО "Техномаш" (входит в "Роскосмос") Дмитрия Панова по делу о крупных хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Андрей Тихонов
Футболист
Советский и российский футболист, полузащитник и нападающий; тренер. Мастер спорта России международного класса.
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Крылья Советов
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
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