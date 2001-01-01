Футбол
«Крылья Советов» проведут сборы в Самаре и в АвстрииBobsoccer 05:27
С 24 июня по 7 июля команда проведет учебно-тренировочный сбор в Австрии, в его рамках запланировано четыре матча. По два поединка должно пройти 29 июня и 6 июля.
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Политика
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Экономика
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Футбол
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Транспорт
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Мэр Харькова призвал не стесняться переговоров с Россией
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Компания Hyundai объявила о старте продаж лимитированной версии Solaris Super Series.
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Трамп назвал мэра Лондона неудачником
Президент США Дональд Трамп назвал неудачником мэра Лондона Садика Хана, который неоднократно выступал с критикой американского лидера.
Обновлено в 05:11
Экономика
В России захотели ввести сбор за сигареты
Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».
Обновлено в 02:29
Политика
Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России
Международный суд ООН намерен провести слушания по иску Украины к России в рамках международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, сообщает РИА "Новости".
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Политика
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, будет ли разрешено американскому инвестору Майклу Калви, находящемуся под домашним арестом, принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в конце недели.
Обновлено в 04:43
Культура
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Политика
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Оперная певица Мария Максакова назвала возможного убийцу своего мужа, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 10:52
Общество
Роскомнадзор обязал Tinder передавать данные пользователей спецслужбам
Роскомнадзор 31 мая внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компанию Match Group, LLC, которой принадлежит мобильный сервис знакомств Tinder.
Обновлено в 05:35
Общество
В России отменят 10 тысяч советских ГОСТов
В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Они мешают развиваться экономике, утверждают чиновники.
Обновлено в 02:58
Кино
Ford против Ferrari — первый трейлер фильма «Дерзкий вызов»
Кинокомпания 20th Century Fox на своём официальном YouTube-канале опубликовала первый трейлер картины «Дерзкий вызов» режиссёра Джеймса Мэнголда («Логан»).
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Единоборства
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Происшествия
В Петербурге мужчина разбил трубой машину после конфликта на дороге
Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в повреждении автомобиля водителя Renault, с которым у него произошел конфликт на дороге в Пушкинском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 05:20
Политика
На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил о необходимости проведения совещания с участием представителей украинских силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, который был размещен на YouTube.
Обновлено в 03:31
Происшествия
В самолетах Boeing обнаружили дефектные детали
Компания Boeing обнаружила дефектные детали у моделей 737NG и 737MAX. Об этом 2 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 16:40
Гаджеты
К чему приводит чрезмерное пользование смартфонами
Обновлено вчера в 22:45