Футбол

«Крылья Советов» проведут сборы в Самаре и в АвстрииBobsoccer 05:27

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С 24 июня по 7 июля команда проведет учебно-тренировочный сбор в Австрии, в его рамках запланировано четыре матча. По два поединка должно пройти 29 июня и 6 июля.
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«Крылья Советов» начнут подготовку к сезону-2019/20 17 июня

Спорт-Экспресс06:00

«Крылья Советов» проведут сборы в Самаре и в Австрии

Bobsoccer05:27
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