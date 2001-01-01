Футбол

«Крылья Советов» проиграли, но сохранили место в премьер-лигеГТРК Самара 12:34

В воскресенье, 2 июня «Крылья Советов» на домашнем стадионе провели ответный матч стыковых игр против Нижнего Новгорода. Самарцы на протяжении всей игры имели заметное преимущество, но все решил единственный мяч забитый гостями с пенальти перед самым перерывом.
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«Нижний Новгород» выиграл у «Крыльев Советов» 1:0

Newsroom2413:19

Александр Салугин: «VAR, мать его!»

Sportbox.RU15:10

Спасибо VAR и судьям: «Крылья Советов» остаются в РПЛ, проиграв Нижнему Новгороду

КП - Самара11:50

«Крылья Советов» проиграли «Нижнему Новгороду», но сохранили прописку в РПЛ

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Александр Салугин: «VAR, мать его!»

Матч ТВ15:10

«Крылья Советов» — «Нижний Новгород» — 0:1, 2 июня 2019 года, обзор матча

Чемпионат17:00

«Крылья» не смогли, «Нижний» не захотел. Самара осталась в РПЛ

Спорт-Экспресс12:20
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 23:10, Ашберн
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Армия и оружие

Испытания китайской ядерной ракеты нового поколения попали на видео

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Общество

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Ролик, в котором один из заключенных якобы предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами, снятый в исправительной колонии № 2 в Ливнах Орловской области, опубликовало издание «Орловские новости».
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Прямой рейс связал Сахалин и Камчатку

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Счет в серии стал равным 1:1. Следующий матч пройдет в ночь с 5 на 6 июня, в Окленде, где базируется "Голден Стэйт".
Обновлено в 23:01
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Около 60 млн человек перейдут с аналогового телевещания на цифровое

Третий этап перехода с аналогового на цифровое телевещание начинается в регионах "третьей волны" в понедельник, он охватит порядка 60 млн человек.
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Захарова назвала снос бюста Жукова «вызовом» для новой власти Украины

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Политика

Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ

Обновлено в 21:32
Происшествия

Друг погибшего в Подмосковье спецназовца назвал предполагаемого убийцу

К убийству бывшего спецназовца Никиту Белянкина, погибшего в ходе драке в Подмосковье, может быть причастен сотрудник расположенного рядом бара.
Обновлено в 21:51
Происшествия

Сбившего подростка на тротуаре водителя BMW ищут в Екатеринбурге

В Екатеринбурге полиция разыскивает водителя BMW, который сбил подростка на тротуаре.
Обновлено в 21:41
Общество

Более 140 участников удалили с ЕГЭ за нарушения

Из-за нарушений, допущенных на первых экзаменах, с ЕГЭ удалили 141 участника. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено в 10:12
Политика

Мэр Харькова выступил за прямые переговоры с Россией

Мэр Харькова Геннадий Кернес выступил за прямые переговоры между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство "МедиаПорт".
Обновлено в 20:25
Технологии

Huawei купил технологии российской компании в области распознавания лиц

О сделке Huawei «Ведомостям» рассказал источник, близкий к одной из ее сторон, человек, знающий ее условия, и знакомый одного из акционеров российской компании.
Обновлено в 17:43
Происшествия

Школьник умер на зарядке в детском лагере

В Амурской области подросток скончался в ходе утренней зарядке в детском лагере. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 22:55
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NASA опубликовало рентгеновский снимок Вселенной

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Политика

WP: Помпео сомневается в реализации задуманной Трампом «сделки века»

Американский госсекретарь Майк Помпео не уверен в том, что план по ближневосточному урегулированию, разрабатываемый администрацией президента США Дональда Трампа, будет реализован.
Обновлено в 22:06
Происшествия

Экспертиза установила скорость машины погибшего в ДТП Рейеса

Обновлено в 22:37
Происшествия

Неймар может сесть в тюрьму на 5 лет

Лидеру сборной Бразилии Неймару грозит тюремный срок в пять лет. Нападающий "Пари Сен-Жермен" обвиняется в изнасиловании.
Обновлено в 21:00
Политика

На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено в 15:23
Происшествия

На территорию Белого дома пытался проникнуть неизвестный

По информации агентства Синьхуа, по пытавшемуся проникнуть на прилегающему к Белому дому охраняемую территорию человеку открыли огонь сотрудники Секретной службы США, в задачи которой входит охрана первых лиц Соединенных Штатов, в том числе, главы американской администрации.
Обновлено в 22:18
Происшествия

Аллигатор забрался в дом и уничтожил винный погреб в США

Обновлено в 13:25
Общество

Российские школьники пишут сегодня ЕГЭ по русскому языку

На прошлой неделе Рособрнадзор призвал родителей не пускать детей на экзамен, если те чувствуют себя плохо.
Обновлено в 19:03
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10 тысяч советских ГОСТов отменят в РФ

Глава Росстандарта Алексей Абрамов заявил, что в России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 21:01
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В Находке пропала семилетняя девочка

Правоохранители и волонтеры разыскивают семилетнюю девочку, которая в воскресенье пропала в Находке, сообщает управление МВД по Приморскому краю.
Обновлено в 21:15
Происшествия

В самолетах Boeing обнаружили дефектные детали

Компания Boeing обнаружила дефектные детали у моделей 737NG и 737MAX. Об этом 2 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 16:40
Общество

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

"Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на среду", - рассказали "РГ" в Роструде.
Обновлено в 18:44
Экономика

Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию

Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 21:40
Армия и оружие

Военный аэродром в Хомсе подвергся ракетному обстрелу

Военный аэродром Т-4, расположенный в сирийской провинции Хомс, подвергся ракетному обстрелу, передает SANA.
Обновлено в 17:34
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Лоза пристыдил Алсу за миллион рублей, отданный на благотворительность

Лоза добавил, что артистке нужно было отдать на благотворительность собственные деньги.
Обновлено вчера в 19:35
Армия и оружие

Трамп призвал Россию остановить бомбардировки Идлиба

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 21:37
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