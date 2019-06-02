Футбол

«Крылья Советов» сохранили место в РПЛГазета.Ru 12:02

В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду", передает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 0:1. Пенальти в концовке первого тайма реализовал Даниил Фомин.
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«Нижний Новгород» выиграл у «Крыльев Советов» 1:0

Newsroom2413:19

«Крылья Советов» — «Нижний Новгород» — 0:1, 2 июня 2019 года, обзор матча

Чемпионат17:00

Александр Салугин: «VAR, мать его!»

Sportbox.RU15:10

«Крылья Советов» проиграли «Нижнему Новгороду», но сохранили прописку в РПЛ

Советский спорт12:06

Александр Салугин: «VAR, мать его!»

Матч ТВ15:10

«Крылья» не смогли, «Нижний» не захотел. Самара осталась в РПЛ

Спорт-Экспресс12:20

Крылья Советов - Нижний Новгород 2 июня 2019: прямая онлайн-трансляция ответного стыкового матча за место в РПЛ

КП - Самаравчера в 18:00
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Экономика

Фильтруй мусор: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигарет

В России предложили взимать экологический сбор с производителей табачной продукции. Он должен составлять не менее 5 рублей с одной пачки.
Обновлено в 17:02
Гаджеты

Xiaomi разрабатывает смартфон с подэкранной камерой

Обновлено в 08:49
Экономика

Темпы роста производства мяса в России в этом году могут оказаться самыми низкими за последние десять лет

Как пишет газета «КоммерсантЪ», причина в том, что внутренний рынок уже достиг насыщения.
Обновлено в 20:06
Футбол

Смолов оценил физическую форму девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ

Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной России Фёдор Смолов высказал мнение об инциденте с выбежавшей на поле во время финального матча Лиги чемпионов девушкой.
Обновлено в 07:35
Политика

«Репрессированный» спецпредставитель Ким Чен Ына появился на концерте

Обновлено в 19:27
Политика

Канада приостановила работу посольства в Венесуэле

Канада приостановила работу своего посольства в Венесуэле, говорится в заявлении министра иностранных дел страны Христи Фриланд.
Обновлено в 20:46
Общество

Кадыров посоветовал россиянам быть умеренными в еде

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в День здорового питания и отказа от излишеств в еде порекомендовал россиянам быть умеренными в приеме пищи.
Обновлено в 13:38
Политика

Мэй высказалась о визите Трампа в Британию

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что надеется укрепить взаимное сотрудничество между Лондоном и Вашингтоном.
Обновлено в 19:17
Происшествия

В Подмосковье убили заступившегося за прохожего бойца спецназа

Обновлено в 16:12
Политика

Максакова назвала имя убийцы Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Политика

На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено в 15:23
Авто

Самый большой пикап Great Wall P-Series презентовали в Шэньчжэне

На открывшемся 1 июня международном автосалоне в Шэньчжэне представлена серийная модификация самого большого пикапа Great Wall P-серии.
Обновлено в 01:32
Экономика

Стоимость компании SpaceX впервые превысила стоимость Tesla

Рыночная капитализация аэрокосмической компаний американского предпринимателя Илона Маска впервые превысила стоимость другой его компании по производству электромобилей.
Обновлено в 06:59
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $64

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,3% - до $63,89 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено 31 мая в 05:19
Происшествия

Подруга убитой любовницы экс-главы Раменского района рассказала о её жизни

Ранее News.ru писал о том, что экс-глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков объявил о своём алиби.
Обновлено в 18:50
Происшествия

Круизный лайнер столкнулся с катером в Венеции

Круизный лайнер MSC Opera столкнулся у пристани Сан-Базилио в венецианском канале Джудекка с небольшим прогулочным катером, на борту которого находились 130 пассажиров.
Обновлено в 11:41
Общество

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

"Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на среду", - рассказали "РГ" в Роструде.
Обновлено в 18:44
Происшествия

В самолетах Boeing обнаружили дефектные детали

Компания Boeing обнаружила дефектные детали у моделей 737NG и 737MAX. Об этом 2 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 16:40
Единоборства

Кличко прокомментировал поражение Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко поделился впечатлениями от боя американца Энтони Джошуа и мексиканца Энди Руиса.
Обновлено в 20:44
Экономика

Пятая часть россиян пожаловалась на снижение зарплаты

За 2018 год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты, говорится в исследовании Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, который есть в распоряжении «Известий».
Обновлено в 14:30
Музыка

Зеленский тайком пробрался на концерт известного исполнителя

Обновлено в 09:52
Футбол

Рамос: «Рейес всегда шутил, проблемы не задевали его»

Защитник «Реала» Серхио Рамос поделился воспоминаниями об экс-игроке сливочных Хосе Антонио Рейесе, который 1 июня погиб в автокатастрофе.
Обновлено в 20:42
Общество

Начальника орловской колонии уволят после скандала с пиром заключенных

Руководителя исправительной колонии № 2 города Ливны Орловской области уволят после того, как в интернете появилось видео банкета заключенных на Пасху, заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко в эфире радио "Говорит Москва".
Обновлено в 12:40
Общество

В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов

Согласно расчетам Росстандарта, использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия, наконец, к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.
Обновлено в 20:06
Армия и оружие

Беспилотник йеменских хуситов атаковал участников военного парада

Беспилотник йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) совершил атаку на участников военного парада в Адене, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Massira.
Обновлено в 19:53
Армия и оружие

Оставшимся без украинских двигателей фрегатам нашли замену

Обновлено в 18:49
Армия и оружие

Израиль нанес ракетный удар по Сирии

Ракетный удар нанесли израильские ВВС по территории Сирии, 2 июня сообщает сирийское информационное агентство SANA.
Обновлено в 02:05
Шоу-бизнес

Алексей Ягудин: «Жена меня бережет»

В спортивной жизни Алексея Ягудина множество наград и успеха фигурист добился не только в спорте, но и в личной жизни — он смог завоевать сердце фигуристки Татьяны Тотьмяниной.
Обновлено в 15:00
Авто

Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД

Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.
Обновлено вчера в 04:00
Спорт

Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 в Токио

Британская газета The Sun заявила о том, что Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 из-за скандала, связанного с прыгуном в высоту Данилом Лысенко.
Обновлено в 00:53
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