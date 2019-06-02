Футбол

«Крылья Советов» сохранили место в РПЛГазета.Ru 12:02

В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду", передает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 0:1. Пенальти в концовке первого тайма реализовал Даниил Фомин.
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Премьер-лиге «стыки» нипочем. А расширение?

Советский спорт15:02

«Нижний Новгород» выиграл у «Крыльев Советов» 1:0

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Защитник КС Владимир Полуяхтов: «Чувствую опустошение, но главное - что Самара осталась в премьер-лиге»

Волжская коммуна14:49

«Крылья Советов» проиграли «Нижнему Новгороду», но остались в Премьер-лиге

Sport24.ru11:52

Президент ФНЛ: «„Нижний Новгород“ и „Томь“ выглядели достойно»

Матч ТВ15:47

Футболисты РПЛ на каникулах: фото

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Карасев после VAR назначил пенальти за игру рукой Сапеты, Паул Антон с точки пробил мимо ворот

Sports.ru11:22
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Музыка

Лоза пристыдил Алсу за миллион рублей, отданный на благотворительность

Обновлено вчера в 19:35
Политика

Украинские силовики собирают совещание из-за ролика на YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено в 15:23
Политика

В МИД России оценили претензии Украины в суде ООН

Говоря о действиях Украины, в МИД отметили, что отрицают наличие спора между государствами по указанным Киевом конвенциям, касающимся финансирования терроризма и расовой дискриминации.
Обновлено в 09:29
Армия и оружие

The National Interest назвал возможного конкурента F-35 в России

Американский журналист Марк Эпископос считает, что новейший многоцелевой истребитель МиГ-35 российского производства сможет конкурировать с американским F-35.
Обновлено в 16:23
Шоу-бизнес

Мария Максакова: «Боюсь, что дочь Вороненкова могут залечить до гроба»

Ранее Мария Максакова утверждала, что заказчиком убийства Вороненкова является ее первый супруг, Владимир Тюрин.
Обновлено в 11:00
Единоборства

Уайлдер высказался о поражении Джошуа

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Деонтей Уайлдер поделился мнением о поражении Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:11
Энергетика

Бахрейн разрешил фирмам с иностранным капиталом добывать нефть на своей территории

Согласно указу главы кабинета министров, "компаниям с иностранным капиталом разрешено полностью владеть (иметь 100-процентное владение) производством по добыче нефти и природного газа на территории королевства".
Обновлено в 15:13
Политика

Лужков предложил решение водной проблемы Крыма

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков предложил поставлять воду в Крым с материковой части России.
Обновлено в 07:45
Футбол

Гризманн и Неймар хотят в «Барселону»

Французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн и бразильский форвард французского «Пари Сен Жермен» Неймар хотят перейти в «Барселону».
Обновлено в 13:57
Происшествия

Столкновение круизного лайнера с теплоходом в Венеции попало на видео

Очевидцы столкновения круизного лайнера с туристическим теплоходом в Венеции поделились в соцсетях видео ЧП.
Обновлено в 10:30
Авто

Огромный пикап Great Wall P-Series представили в Шэньчжэне

Вчера в Шэньчжэне стартовал автосалон, на котором Great Wall представил новый большой пикап P-Series.
Обновлено в 13:14
Футбол

Определились все участники нового сезона РПЛ

Стали известны все команды, которые сыграют в следующем сезоне РПЛ.
Обновлено в 12:08
Гаджеты

Xiaomi Mi 3D Cinema Headset — домашний кинотеатр в виде шлема виртуальной реальности

Компания Xiaomi представила свой новый продукт под названием Xiaomi Mi 3D Cinema Headset, который выглядит как гарнитура виртуальной реальности, но по сути речь идет о портативном домашнем кинотеатре.
Обновлено вчера в 08:55
Общество

Россиян хотят освободить от установки счетчиков тепла

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило освободить россиян от обязательной установки поквартирных счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено в 13:33
Происшествия

В Подмосковье убили заступившегося за прохожего бойца спецназа

Никита Беляникин прогуливался со своей девушкой, когда заметил, как толпа молодых людей избивает случайного прохожего.
Обновлено в 16:12
Шоу-бизнес

Алексей Ягудин: «Жена меня бережет»

В спортивной жизни Алексея Ягудина множество наград и успеха фигурист добился не только в спорте, но и в личной жизни — он смог завоевать сердце фигуристки Татьяны Тотьмяниной.
Обновлено в 15:00
Общество

Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети

В День защиты детей Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фотографии детей в соцсети.
Обновлено вчера в 10:44
Происшествия

Подробности романа главы Раменского района: «Готова была порвать за него»

Сам Кулаков отмалчивался, если и появлялся от него комментарий, то очень аккуратный, глава района пытался вежливо сгладить любой конфликт в сети.
Обновлено в 09:48
Происшествия

У следствия появилась главная версия гибели футболиста Рейеса

Стала известна возможная причина гибели бывшего футболиста сборной страны Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:24
Политика

Саакашвили рассказал об обиде на Порошенко

Обновлено в 15:33
Футбол

Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено в 11:02
Наука

Исследователи нашли в Антарктиде спасение от всемирного потопа

Что происходит в глубинах самого южного континента и как это защищает Землю от всемирного потопа – об этом пишет портал журналиста Андрея Караулова.
Обновлено в 03:47
Кино

Мединский призвал прощать историческому кино неточности и гиперболы

Министр культуры России Владимир Мединский считает, что определенный художественный вымысел в исторических фильмах допустим, так как "кино - это творческий продукт" и создатели могут прибегать к гиперболам ради общего замысла.
Обновлено вчера в 13:36
Происшествия

Полиция начала расследование в отношении Неймара за публикацию интимных фото девушки

Полиция Рио-де-Жанейро начала расследование по факту публикации нападающим французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) и сборной Бразилии Неймаром интимных фотографий женщины, обвинившей его ранее в изнасиловании.
Обновлено в 15:19
Происшествия

Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в Дзержинске

Пострадавшие в результате взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске, которые были госпитализированы в городскую больницу скорой медицинской помощи, находятся в стабильном состоянии.
Обновлено в 14:04
Транспорт

Более 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменили и задержали 43 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".
Обновлено вчера в 15:02
Политика

Президент Казахстана поделился впечатлением от знакомства с Путиным

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о знакомстве с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:56
Общество

Свободу Луизе! Жители Башкирии создают петицию в поддержку кассира, обокравшей банк на 25 миллионов

Обновлено в 09:59
Гаджеты

В Xiaomi проиронизировали над OnePlus 7

Обновлено в 10:59
Происшествия

Boeing обнаружила дефектные детали в десятках самолетов 737MAX и 737NG

Компания Boeing обнаружила не соответствующие нормам прочности рельсы отклоняемых предкрылков в десятках самолетов моделей 737NG и 737MAX, они должны быть заменены в течение десяти дней, говорится в сообщении американского регулятора, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Обновлено в 16:00
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