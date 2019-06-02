Футбол
«Крылья Советов» сохранили место в РПЛГазета.Ru 12:02
В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду", передает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 0:1. Пенальти в концовке первого тайма реализовал Даниил Фомин.
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Компания Xiaomi представила свой новый продукт под названием Xiaomi Mi 3D Cinema Headset, который выглядит как гарнитура виртуальной реальности, но по сути речь идет о портативном домашнем кинотеатре.
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