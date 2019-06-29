Футбол

«Крылья Советов» проиграли «Хайдуку»Sport24.ru вчера в 13:55

В контрольном матче на сборе в Словении «Крылья Советов» уступили хорватскому «Хайдуку». Встреча завершилась со счетом 1:2. В составе самарской команды автором единственного гола стал Александр Соболев.
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«Крылья» проиграли «Хайдуку»

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«Крылья Советов» уступили «Хайдуку» в контрольном матче

РИА Новостивчера в 14:16

«Крылья Советов» проиграли «Хайдуку»

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«Крылья Советов» уступили «Хайдуку», «Оренбург» одолел «Краковию»

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«Крылья Советов» проиграли «Хайдуку», Комбаров провел за самарцев второй матч за день

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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 01:02, Вашингтон
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Названы характеристики новой баллистической ракеты «Сармат»

Разработчики инновационной баллистической ракеты «Сармат» рассказали о ее тактико-технических возможностях, передает РИА Новости.
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