Футбол

«Крылья Советов» проиграли «Хайдуку»Sport24.ru 13:55

В контрольном матче на сборе в Словении «Крылья Советов» уступили хорватскому «Хайдуку». Встреча завершилась со счетом 1:2. В составе самарской команды автором единственного гола стал Александр Соболев.
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«Крылья» проиграли «Хайдуку»

Советский спорт15:10

«Крылья Советов» проиграли «Хайдуку», Комбаров провел за самарцев второй матч за день

Спорт-Экспресс13:55

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Матч ТВ13:50

«Крылья Советов» проиграли «Хайдуку»

Sport24.ru13:55
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