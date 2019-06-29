Футбол
«Крылья Советов» проиграли «Хайдуку»Sport24.ru 13:55
В контрольном матче на сборе в Словении «Крылья Советов» уступили хорватскому «Хайдуку». Встреча завершилась со счетом 1:2. В составе самарской команды автором единственного гола стал Александр Соболев.
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