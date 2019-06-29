Футбол

«Крылья Советов» проиграли «Хайдуку»Sport24.ru вчера в 13:55

В контрольном матче на сборе в Словении «Крылья Советов» уступили хорватскому «Хайдуку». Встреча завершилась со счетом 1:2. В составе самарской команды автором единственного гола стал Александр Соболев.
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«Крылья» проиграли «Хайдуку»

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«Крылья Советов» уступили «Хайдуку», «Оренбург» одолел «Краковию»

Матч ТВвчера в 13:50

«Крылья Советов» проиграли «Хайдуку»

Sport24.ruвчера в 13:55

«Крылья Советов» уступили «Хайдуку» в контрольном матче

РИА Новостивчера в 14:16

«Оренбург» обыграл «Краковию», «Крылья Советов» уступили «Хайдуку»

Чемпионатвчера в 17:19

«Крылья Советов» проиграли «Хайдуку», Комбаров провел за самарцев второй матч за день

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Комбаров играет с капитанской повязкой в дебютном матче за «Крылья»

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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 05:35, Вашингтон
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Министерство обороны России приступило к созданию собственной киностудии на территории парка "Патриот" в подмосковной Кубинке.
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В ушедшем под воду иркутском городе Тулун спасли сотни животных

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WSJ: Sony с PlayStation 5 делает ставку на дорогие блокбастеры

WSJ отмечает, что политика Sony в отношении независимых разработчиков заметно изменилась.
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Марина Хлебникова прокомментировала обвинения в алкоголизме.
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Дизельные моторы пользуются большим спросом среди водителей по всему миру. Сейчас эксперты решили развеять пять мифов о данном двигателе.
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Политика

Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес

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В подтопленных районах Иркутской области начали проверять рост цен

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Путин показал Меркель ее место на G20

Занимательный момент произошел во время встречи президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель на полях G20.
Обновлено вчера в 11:59
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Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России

Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
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Найдено тело последнего погибшего на Алтае туриста

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Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве

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В Магнитогорске тушат сильный пожар на ярмарке

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Apple тайно отозвала MacBook Air 2018 года

Компания Apple отозвала ряд ноутбуков MacBook Air 2018 года выпуска.
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Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил перепалку с депутатом Верховной рады Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ».
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Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки

На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
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В РАН назвали ожидаемую дату запуска космической обсерватории «Спектр-М»

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Трамп разрешил компаниям США торговать с Huawei

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американские компании могут продолжать торговлю с Huawei после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.
Обновлено вчера в 11:25
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