Футбол
«Крылья Советов» с Комбаровым проиграли «Банику» в товарищеском матчеГазета.Ru 08:55
Самарские "Крылья Советов" проиграли остравскому "Банику" в товарищеском матче, сообщает РИА "Новости". Встреча, прошедшая на сборе в Словении на стадионе "Рудерсдорф", завершилась со счетом 1:0 в пользу чешской команды. В составе победителей отличился Даме Диоп.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 17:17, Вашингтон
Общество
Sun: жена правителя Дубая сбежала, прихватив миллионы
Обновлено в 05:58
Технологии
Наконец-то. Струйная технология OLED находится на пороге серийного производства
Технология производства дисплеев из органических светоизлучающих диодов (OLED) методом струйной печати должна войти в массовое производство в следующем году, а в период 2020 по 2024 год ожидается расширение соответствующих мощностей в 12 раз.
Обновлено в 11:47
Политика
Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес
Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 13:30
Футбол
Ивелин Попов: «Азмун мог бы перейти в „МЮ“, Дзюба — в „Манчестер Сити“»
Напомним, в завершившемся сезоне Дзюба провел 30 матчей в РПЛ и забил 8 голов.
Обновлено в 16:53
Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
По информации организации, доктора задержали в пятницу сотрудники СК РФ по делу о смерти 6 ноября 2018 года младенца в калининградском роддоме №4, исполняющая обязанности главврача которого Елена Белая сейчас также находится под домашним арестом.
Обновлено в 15:59
Общество
Уровень воды в Тулуне медленно снижается
В Иркутской области уровень воды в пострадавшем от паводка городе Тулун понизился на 10 сантиметров — до 13,38 метра.
Обновлено в 16:16
Автоспорт
Судьи наказали британского пилота за инцидент с Квятом
Обновлено в 13:53
Политика
Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область
Президент Владимир Путин прибыл в Иркутскую область, где объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком.
Обновлено в 14:30
Политика
Элтон Джон прокомментировал слова Путина о ЛГБТ-сообществе
Ранее музыкант раскритиковал решение российского прокатчика фильма "Рокетмен" удалить из картины все сцены интимной близости между мужчинами и употребления наркотиков Британский певец и композитор Элтон Джон прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина, не согласившись с его словами о либеральных ценностях и людях с нетрадиционной сексуальной ориентацией, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:54
Энергетика
Новак назвал ключ к стабильности нефтяного рынка
Продление сделки ОПЕК+ является ключевым фактором стабильности рынка нефти, заявил глава Минэнерго Александр Новак, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:39
Общество
Москва установила температурный антирекорд
Обновлено в 13:45
Театры
Помощница Петросяна раскритиковала спектакль «Три сестры» Богомолова
Помощница юмориста Евгения Петросяна тридцатилетняя Татьяна Брухунова раскритиковала спектакль «Три сестры», который поставил известный режиссер, возлюбленный светской львицы Ксении Собчак Константин Богомолов.
Обновлено вчера в 23:23
Футбол
Московское «Динамо» предложит €13 млн за футболиста «Ромы» Жерсона
Московский футбольный клуб "Динамо" проявляет интерес к полузащитнику итальянской "Ромы" Жерсону, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Обновлено в 04:30
Политика
Саакашвили заявил о допуске его партии на выборы в Раду
Ранее суд удовлетворил иск партии к избиркому, изначально отказавшему кандидатам от партии Саакашвили в регистрации на выборы.
Обновлено вчера в 21:57
Политика
Редактор FT поделился впечатлениями от интервью с Путиным
Обновлено вчера в 15:15
Экономика
ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Бойко
Центробанк снял все ограничения с российского миллиардера Олега Бойко, наложенные на него ранее в связи с неудовлетворительной деловой репутацией, следует из материалов регулятора.
Обновлено вчера в 13:00
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой
Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 01:52
Происшествия
Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве
Сотрудники полиции в субботу задержали по подозрению в вымогательстве бывшую супругу осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю, сообщил ТАСС ее адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 15:51
Экономика
Японские компании купили долю в «Арктик СПГ-2»
Японские корпорации Mitsui и JOGMEC приобрели у НОВАТЭК десять процентов доли участия в проекте "Арктик СПГ-2".
Обновлено в 13:48
Авто
Mercedes-Benz начинает выпуск гибридного хэтчбека A250e
В составе гибридной установки нового Mercedes-Benz A250e будет работать топливный 1,3-литровый турбомотора и электродвигатель, суммарная мощность которых составит 258 л.с. В качестве трансмиссии используется 8-диапазонная автоматическая коробка передач.
Обновлено в 04:23
Политика
Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа о Путине
Телеведущие Владимир Соловьев и Ольга Скабеева поспорили относительно слов американского лидера Дональда Трампа о президенте России Владимире Путине.
Обновлено в 14:12
Политика
ТАСС: «Победа» может не получить партию Boeing из-за проблемы с визами
Поставки самолетов Boeing лоукостеру «Победа» оказались под вопросом, потому что производитель отказался помогать с получением виз специалистам компании, рассказал ТАСС источник в «Победе».
Обновлено в 10:20
Происшествия
Стрельба произошла в новосибирском торговом центре
Стрельба произошла в ТЦ «Эдем» в новосибирском Академгородке. Инцидент произошел в зоне фуд-корта.
Обновлено в 14:16
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Авто
Составлен рейтинг из пяти надежных рамных внедорожников
Эксперты издания «Автоновости дня» подготовили рейтинг из пяти надежных «рамников», которые продемонстрировали удивительное качество даже после преодоления большого пробега.
Обновлено в 02:04
Политика
Порошенко прокомментировал возвращение России в ПАСЕ
Экс-президент назвал это первым шагом к признанию в ЕС Крыма российским.
Обновлено вчера в 02:43
Гаджеты
Рост цен на продукцию AMD перестал отпугивать покупателей
Следует учитывать, что по объёмам продаж процессоров Intel обычно обходила AMD в 4–6 раз, а средняя цена реализации продукта у первой из компаний была выше в 2–3 раза.
Обновлено в 11:57
Происшествия
В Подмосковье три человека погибли в ДТП
Как сообщает агентство "Москва", ДТП произошло на 77 километре трассы Кашира - Серебряные пруды - Кимовск - Узловая.
Обновлено в 16:22
Политика
Президент Кипра получил перелом бедра
Президент Кипра Никос Анастасиадис в субботу утром в результате несчастного случая получил перелом правого бедра, ему сделали операцию, сообщило Бюро печати и информации.
Обновлено в 16:07