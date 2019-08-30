Футбол

ProstoProSportProstoProSport«Крылья Советов» проиграли «Динамо» в матче молодежного первенства

Крылья Советов — Динамо
сегодня
в 13:00
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
"Динамо" обыграло "Крылья Советов" в матче 8-го тура молодежного первенства России. Встреча завершилась со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Максим Данилин, Константин Тюкавин и Владислав Галкин.
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