Футбол
ProstoProSport«Крылья Советов» проиграли «Динамо» в матче молодежного первенства
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
"Динамо" обыграло "Крылья Советов" в матче 8-го тура молодежного первенства России. Встреча завершилась со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Максим Данилин, Константин Тюкавин и Владислав Галкин.
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