Футбол

«Крылья Советов» примут «Локомотив» в матче 4-го тура РПЛНева Спорт вчера в 22:05

Крылья Советов — Локомотив
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
13′
Рифат Жемалетдинов
16′
Федор Смолов
17′
Дмитрий Баринов
Александр Анюков
21′
Никита Чернов
58′
Александр Анюков
Антон Зиньковский
66′
Максим Карпов
71′
Артем Тимофеев
Раду Гынсарь
74′
Срджан Мияйлович
Деян Радоньич
79′
Александр Гацкан
84′
85′
Ведран Чорлука
Мурило Серкейра
Деян Радоньич
86′
Александр Соболев
88′
90′+4′
Гжегож Крыховяк
В Самаре состоится футбольный матч между «Крыльями Советов» и московским «Локомотивом». Игра пройдет в рамках четвертого тура Российской Премьер-Лиги сегодня, 3 августа. Стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 16:30 по московскому времени.
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