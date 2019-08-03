В Самаре состоится футбольный матч между «Крыльями Советов» и московским «Локомотивом». Игра пройдет в рамках четвертого тура Российской Премьер-Лиги сегодня, 3 августа. Стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 16:30 по московскому времени.

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Футбол «Локомотив» обыграл «Крылья Советов» благодаря голу на 94-й минуте В матче четвертого тура российской премьер-лиги московский "Локомотив" на поле "Космос Арены" в Самаре обыграли местные "Крылья Советов" со счетом 2:1. Победный гол железнодорожники забили на 94-й минуте.

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