Футбол
«Крылья Советов» примут «Локомотив» в матче 4-го тура РПЛНева Спорт вчера в 22:05
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
|13′
Рифат Жемалетдинов
|16′
Федор Смолов
|17′
Дмитрий Баринов
Александр Анюков
|21′
Никита Чернов
|58′
Александр Анюков
Антон Зиньковский
|66′
Максим Карпов
|71′
Артем Тимофеев
Раду Гынсарь
|74′
Срджан Мияйлович
Деян Радоньич
|79′
Александр Гацкан
|84′
|85′
Ведран Чорлука
Мурило Серкейра
Деян Радоньич
|86′
Александр Соболев
|88′
|90′+4′
Гжегож Крыховяк
Крылья Советов
Расстановка 4‑4‑2
1
Рыжиков
17
Зиньковский
3
Чернов
50
Карпов
23
Комбаров
77
Кабутов
8
Гацкан
14
Гынсарь
9
Радоньич
99
Канунников
7
Соболев
1
Гилерме
20
Игнатьев
27
Серкейра
5
Хёведес
31
Рыбус
17
Жемалетдинов
6
Баринов
59
Миранчук
7
Крыховяк
11
Миранчук
9
Смолов
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
В Самаре состоится футбольный матч между «Крыльями Советов» и московским «Локомотивом». Игра пройдет в рамках четвертого тура Российской Премьер-Лиги сегодня, 3 августа. Стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 16:30 по московскому времени.
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«Крылья Советов» — «Локомотив» 3 августа 2019 года: прогноз на матч 4-го тура РПЛ
КП - Самара01 августа в 05:33
«Крылья Советов» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч российской Премьер-лиги 3 августа 2019 года
LiveSport.ru01 августа в 22:05
«Крылья Советов» — «Локомотив»: котировки букмекеров на матч 4-го тура РПЛ
Bookmaker-ratings.ru01 августа в 10:41
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