РПЛ

Нева СпортНева Спорт«Крылья Советов» примут «Динамо» в матче 8-го тура РПЛ

Крылья Советов — Динамо
сегодня
в 13:00
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
В Самаре состоится первый матч восьмого тура российской премьер-лиги между местными «Крыльями Советов» и московским «Динамо». Матч, который пройдет на стадионе «Самара Арена», начнется в 20:00 по московскому времени. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.
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