Футбол

«Зенит», «Краснодар» и ЦСКА проведут первые матчи в чемпионате России по футболуТАСС вчера в 17:05

Зенит — Тамбов
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
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Тремя встречами в воскресенье продолжится первый тур чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги сезона-2019/20. Свои первые игры проведут действующий чемпион страны "Зенит", бронзовый призер прошлогоднего первенства "Краснодар" и ЦСКА, финишировавший на четвертом месте.
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Свои первые матчи в новом сезоне чемпионата России по футболу сегодня проведут клубы Зенит, ЦСКА и «Краснодар»

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Спорт-Экспресс03:00

«Зенит», «Краснодар» и ЦСКА проведут первые матчи в чемпионате России по футболу

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Sports.ru12 июля в 02:35
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