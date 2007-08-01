Футбол
«Зенит», «Краснодар» и ЦСКА проведут первые матчи в чемпионате России по футболуТАСС вчера в 17:05
Тремя встречами в воскресенье продолжится первый тур чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги сезона-2019/20. Свои первые игры проведут действующий чемпион страны "Зенит", бронзовый призер прошлогоднего первенства "Краснодар" и ЦСКА, финишировавший на четвертом месте.
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