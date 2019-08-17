Футбол

«Крылья Советов» после первого тайма выигрывают у «Урала»ТРК Губерния 08:08

Единственный мяч забил Раду Гынсарь. В матче шестого тура чемпионата России между "Уралом" и "Крыльями Советов" закончился первый тайм.
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Sport24.ru05:39

«Урал» — «Крылья Советов»: прямая онлайн-трансляция начнётся 17 августа в 14:00

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