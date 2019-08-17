Единственный мяч забил Раду Гынсарь. В матче шестого тура чемпионата России между "Уралом" и "Крыльями Советов" закончился первый тайм.

«Крылья Советов» после первого тайма выигрывают у «Урала»

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