Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков заявил, что волжский клуб может пополнить состав 26-летним полузащитником "Спартака" Джано Ананидзе.

с чего всё началось

В текущем сезоне Джано провел лишь один матч в чемпионате России, в котором стал автором голевой передачи.

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