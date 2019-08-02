Футбол
Metaratings«Крылья Советов» подпишут защитника «Бенфики»
Защитник «Бенфики» Виталий Лысцов в ближайшее время станет игроком «Крыльев Советов». По информации издания «Спорт-Экспресс», переход вскоре будет оформлен официально. 24-летний Лысцов является воспитанником академии «Локомотива», и в юном возрасте переехал в Португалию.
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с чего всё началось
По информации «СЭ», самарские «Крылья Советов» подпишут контракт с защитником португальской «Бенфики», россиянином Виталием Лысцовым.Спорт-Экспрессвчера в 11:58
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«Спорт-Экспресс»: игрок системы «Бенфики» Лысцов перейдет в «Крылья Советов»
Бомбардир.рувчера в 15:58
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Sport24.ruвчера в 13:21
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