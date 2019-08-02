Футбол

MetaratingsMetaratings«Крылья Советов» подпишут защитника «Бенфики»

Защитник «Бенфики» Виталий Лысцов в ближайшее время станет игроком «Крыльев Советов». По информации издания «Спорт-Экспресс», переход вскоре будет оформлен официально. 24-летний Лысцов является воспитанником академии «Локомотива», и в юном возрасте переехал в Португалию.
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с чего всё началось

«Крылья» подпишут защитника «Бенфики»

По информации «СЭ», самарские «Крылья Советов» подпишут контракт с защитником португальской «Бенфики», россиянином Виталием Лысцовым.
Спорт-Экспрессвчера в 11:58

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Гендиректор «Крыльев Советов» оценил вероятность подписания защитника «Бенфики»

Матч ТВвчера в 13:48

«Спорт-Экспресс»: игрок системы «Бенфики» Лысцов перейдет в «Крылья Советов»

Бомбардир.рувчера в 15:58

Российский защитник «Бенфики» Лысцов переходит в «Крылья Советов»

Sports.ruвчера в 13:35

Гендиректор «Крыльев Советов»: «Интерес к Лысцову есть, все решится в ближайшее время»

Sport24.ruвчера в 13:21

Гендиректор «Крыльев Советов» оценил вероятность подписания защитника «Бенфики»

Sportbox.RUвчера в 13:48

«Крылья Советов» подпишут защитника «Бенфики»

Metaratingsвчера в 12:28

«Крылья» подпишут защитника «Бенфики»

Спорт-Экспрессвчера в 11:58
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 06:18, Вашингтон
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