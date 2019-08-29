Футбол
Metaratings«Крылья Советов» подпишут защитника «Бенфики»
Защитник «Бенфики» Виталий Лысцов в ближайшее время станет игроком «Крыльев Советов». По информации издания «Спорт-Экспресс», переход вскоре будет оформлен официально. 24-летний Лысцов является воспитанником академии «Локомотива», и в юном возрасте переехал в Португалию.
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Гендиректор «Крыльев Советов» оценил вероятность подписания защитника «Бенфики»
Sportbox.RUвчера в 13:48
«Спорт-Экспресс»: игрок системы «Бенфики» Лысцов перейдет в «Крылья Советов»
Бомбардир.рувчера в 15:58
Гендиректор «Крыльев Советов»: «Интерес к Лысцову есть, все решится в ближайшее время»
Sport24.ruвчера в 13:21
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 04:41, Ашберн
Политика
Главы Минобороны стран ЕС обсудят ситуацию в Ормузском проливе
Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али-Резу Тангисири заявлял, что Тегеран обеспечивает безопасность в Ормузском проливе и Персидском заливе, поэтому иностранные военные корабли, в том числе Соединённых Штатов и Великобритании, там не нужны.
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Китай провел ротацию военных в Гонконге
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Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Российский певец Филипп Киркоров устроил скандал во время репетиции своего номера на "Новой волне".
Газета.Ru вчера в 23:59
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СГК: семьям погибших в Новосибирске рабочих будет оказана помощь
На месте обрушения стены здания насосной станции в Новосибирске погибли трое работников из состава субподрядной организации, сообщили ИА REGNUM в Сибирской генерирующей компании.
REGNUM вчера в 22:25
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Политика
Путин на выборах в Мосгордуму может проголосовать за коммуниста
Президент Владимир Путин на предстоящих выборах в Мосгордуму может проголосовать за действующего депутата от КПРФ Николая Губенко.
News.ru 04:28
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34 миллиона россиян находятся в "квалификационной яме".
Российская газета 27 августа в 02:21
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Королева одобрила приостановку работы британского парламента
Российская газета вчера в 20:02
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В Кузбассе пенсионерка добилась перерасчёта пенсии
После вмешательства прокуратуры Пенсионный фонд России сделал перерасчёт пенсии жительнице Кемерова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавшей от полицейских волейболистки
Защита подозреваемых отрицает факт сексуального контакта полицейских со спортсменкой. 28 августа подозреваемых поместили в СИЗО.
Lenta.ru вчера в 13:00
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 06:24
Политика
Президент Татарстана отказался отмечать освобождение от ордынского ига
Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законопроект об установлении 11 ноября памятной даты России — Дня окончания Великого стояния на реке Угре в 1480 году.
Lenta.ru 04:09
Политика
Зачитавшая перед Зеленским рэп певица объяснила поездку в Крым
Известия вчера в 23:50
Технологии
Разрабатываемая система предупредит о проблемах с техникой до их возникновения
Например, система будет следить за любыми колебаниями температуры в морозильной камере и предупредит, когда та выйдет за пределы разрешенных градусов.
Машины и Механизмы 04:10
Шоу-бизнес
Бузовой могут доверить пропаганду безопасности на дорогах
Журналистская правда 02:51
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Армия и оружие
В Пентагоне предложили Турции выбрать между С-400 и F-35
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Турция не сможет получить американские самолеты F-35, если не откажется от контракта на поставку российских систем ПВО С-400, сообщает Cumhurriyet.
РБК вчера в 15:58
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Уткин назвал Малкома финтифлюшкой
В составе петербуржцев не играли Малком и Себастьян Дриусси, получившие травмы, но связка Сердара Азмуна и Артема Дзюбы должна была действовать лучше, уверен журналист.
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Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
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Экономика
Forbes назвал лучшие банки для российских миллионеров
Журнал Forbes составил рейтинг лучших российских банков для отечественных миллионеров и пришел к выводу, что лучшей кредитной организацией по работе с состоятельными клиентами является подразделение Альфа-банка «Альфа Private».
РБК 04:22
Происшествия
Число погибших при обрушении дома под Львовом возросло до восьми
Спасатели обнаружили восемь погибших под завалами обрушившегося дома в Дрогобыче Львовской области, среди них - один ребенок, сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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Актер Александр Числов умер на 55-м году жизни
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Футбол
«Сампдория» сделала предложение «Зениту» по Ригони
Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, руководство «Сампдории» сделало «Зениту» предложение по аренде 26-летнего аргентинца с правом обязательного выкупа.
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