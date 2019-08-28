Футбол

MetaratingsMetaratings«Крылья Советов» подпишут защитника «Бенфики»

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Защитник «Бенфики» Виталий Лысцов в ближайшее время станет игроком «Крыльев Советов». По информации издания «Спорт-Экспресс», переход вскоре будет оформлен официально. 24-летний Лысцов является воспитанником академии «Локомотива», и в юном возрасте переехал в Португалию.
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