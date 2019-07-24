Футбол
«Крылья Советов» подпишут форварда «Порту»Евро-футбол.ру 08:56
Колумбийский нападающий "Порту" Хуан Переа прибыл в расположение "Крыльев Советов", рапортует пресс-служба клуба.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 13:28, Вашингтон
Политика
СБУ обвинили в подделке аудиозаписей по делу MH17
Обновлено в 12:24
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено в 12:47
Единоборства
В США умер российский боксер Максим Дадашев
Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия
Экс-главу Серпуховского района Шестуна госпитализируют в «Кащенко»
Ранее сообщалось, что экс-глава Серпуховского района Шестун порезал руку во время суда.
Обновлено в 11:57
Шоу-бизнес
Меган Маркл встретилась со своим кумиром детства и юности
Меган Маркл 23 июля вместе с принцем Гарри встретилась с кумиром своего детства и юности доктором Джейн Гудолл, главой движения «Корни и побеги».
Обновлено в 06:55
Кино
Умер голландский актер Рутгер Хауэр
Обновлено в 13:12
Происшествия
В Орловской области возбуждено уголовное дело о массовой гибели пчёл
Уголовное дело о массовой гибели пчёл возбуждено в Орловской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СК 24 июля.
Обновлено в 12:00
Политика
В Киеве анонсировали скорое освобождение украинских моряков
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о достигнутой между Киевом и Москвой договорённости по освобождению украинских моряков, арестованных в результате провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 09:27
Политика
Советник Эрдогана опроверг сообщения о смерти турецкого лидера
Советник президента Турции, лидера правящей Партии справедливости и развития Ясин Актай заявил, что данные о смерти Реджепа Тайипа Эрдогана не соответствуют действительности.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Власти Хабаровского края закрывают лагерь «Холдоми»
Министр образования Хабаровского края Алла Кузнецова на заседании КЧС заявила, что лагерь "Холдоми", в котором погибли дети, необходимо закрыть.
Обновлено в 01:41
Политика
Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Великобритании
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Борису Джонсону по случаю его назначения на пост премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 12:30
Происшествия
В Башкирии кассир вынесла несколько миллионов рублей из банка
В Башкирии кассир вынесла несколько миллионов рублей из банка, но ее задержали после того, как кредитная организация обратилась в полицию.
Обновлено в 07:41
Экономика
Минкультуры предложило увеличить налоговый вычет при покупке усадеб
Министерство культуры предложило увеличить налоговый вычет при покупке для реставрации жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия, с 2 млн руб. до 4 млн руб. Проект закона опубликован на портале нормативных правовых актов.
Обновлено в 09:46
Шоу-бизнес
Виктория Боня похвасталась букетом от любимого
Телеведущая, бывшая участница шоу «Дом-2» Виктория Боня поделилась радостью со своими подписчиками.
Обновлено в 06:19
Авто
Названы самые популярные иномарки зарубежной сборки в РФ
Обновлено в 06:09
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Политика
На Украине предложили расширить санкции против России
Торговые ограничения Экономические отношения России и Украины ухудшились в 2015 году, когда Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.
Обновлено в 12:15
Армия и оружие
Северный флот продолжает испытания новейших подводных лодок
«Личный состав Северного флота обеспечивает проведение программ испытаний новейших кораблей - в том числе стратегического ракетоносца проекта "Борей-А" "Князь Владимир" и атомного подводного ракетного крейсера проекта "Ясень-М" "Казань"», - рассказал командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев .
Обновлено в 07:30
Здоровье
Ученые назвали главную опасность повышения сахара в крови
В Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism появилась статья южнокорейских медиков из госпиталя Камбук-Самсунг в Сеуле, в которой говорится о главной опасности, исходящий из состояния, когда у человека повышается в крови уровень сахара.
Обновлено в 10:31
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Блогер умер в прямом эфире во время поедания гекконов и многоножек
Китайский видеоблогер Сан умер во время прямой трансляции, когда он запивал алкоголем живых гекконов и поедал ядовитых многоножек.
Обновлено вчера в 11:35
Футбол
Бывший судья Ходырев занял пост замначальника команды в «Спартаке»
Бывший российский арбитр Михаил Ходырев приступил к работе в московском футбольном клубе «Спартак» в должности заместителя начальника команды.
Обновлено в 09:14
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева
Обновлено в 09:06
Армия и оружие
Россия выразила сожаление после инцидента в небе над Южной Кореей
Как сообщало ранее агентство Yonhap, российские военные самолеты дважды вторглись в воздушное пространство Республики Корея вблизи острова Токто в акватории Японского моря.
Обновлено в 03:24
Политика
Савченко пожалела о смерти Захарченко
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия
СКР возбудил дело из-за стихийного митинга у Мосгоризбиркома
Управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело из-за стихийного митинга около здания Мосгоризбиркома.
Обновлено в 06:10
Происшествия
На Урале задержали подозреваемых в убийстве главы киргизской диаспоры
Силовики задержали всех подозреваемых в убийстве главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге Камчыбека Каримова.
Обновлено в 10:42
Авто
Китай начал экспортировать подержанные автомобили в Россию
По данным аналитического агентства «Автостат», в России в первые пять месяцев 2019 г. было продано около 31 тыс. подержанных китайских автомобилей, что на 2,6% больше, чем с января по май 2018 года.
Обновлено в 08:02
Политика
Поклонская перейдет в комитет Госдумы по международным делам
Обновлено в 12:45