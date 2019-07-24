Футбол

«Крылья Советов» подпишут форварда «Порту»Евро-футбол.ру 08:56

Колумбийский нападающий "Порту" Хуан Переа прибыл в расположение "Крыльев Советов", рапортует пресс-служба клуба.
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Нападающий «Порту» Переа прибыл в расположение «Крыльев Советов»

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Экс-футболист «Порту» Хуан Переа Мендоза рассказал, почему решил перейти в «Крылья Советов»

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Добавит жару! «Крылья Советов» решили заключить контракт с колумбийским форвардом

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Власти Хабаровского края закрывают лагерь «Холдоми»

Министр образования Хабаровского края Алла Кузнецова на заседании КЧС заявила, что лагерь "Холдоми", в котором погибли дети, необходимо закрыть.
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Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Великобритании

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В Башкирии кассир вынесла несколько миллионов рублей из банка, но ее задержали после того, как кредитная организация обратилась в полицию.
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Министерство культуры предложило увеличить налоговый вычет при покупке для реставрации жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия, с 2 млн руб. до 4 млн руб. Проект закона опубликован на портале нормативных правовых актов.
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«Личный состав Северного флота обеспечивает проведение программ испытаний новейших кораблей - в том числе стратегического ракетоносца проекта "Борей-А" "Князь Владимир" и атомного подводного ракетного крейсера проекта "Ясень-М" "Казань"», - рассказал командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев .
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В Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism появилась статья южнокорейских медиков из госпиталя Камбук-Самсунг в Сеуле, в которой говорится о главной опасности, исходящий из состояния, когда у человека повышается в крови уровень сахара.
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Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»

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Савченко пожалела о смерти Захарченко

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