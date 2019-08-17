Футбол

«Урал» проиграл «Крыльям Советов»Европейско-Азиатские новости 10:37

В Екатеринбурге завершился матч шестого тура РПЛ между «Уралом» и самарскими «Крыльями Советов». Подопечные Дмитрия Парфенова старались, но не сумели преподнести собравшимся 22-ум тысячам горожан подарок ко Дню города.
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РПЛ. «Крылья Советов» обыграли «Урал» и другие матчи шестого тура

Sport.ruвчера в 08:44
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В Малайзии НПО призвали приостановить суд по делу о крушении MH17

Три неправительственные организации, работающие в Малайзии, в субботу призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по результатам работы возглавляемой Нидерландами международной следственной группы по расследованию гибели Boeing Малайзийских авиалиний, сбитого над Украиной в 2014 году, сообщает интернет-версия газеты The Star.
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Дроны хуситов совершили нападение на нефтяной завод Саудовской Аравии

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Энергетика

Стало известно об отказе Китая от венесуэльской нефти из-за санкций

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«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» с голом Караваева

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Политика

Суд в США решил арестовать иранский танкер Grace 1

В США федеральный суд округа Колумбия выдал ордер на арест танкера Ирана Grace 1. Об этом сообщается на сайте американского минюста.
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Политика

Зеленский взялся спорить с историей

Жители Донбасса пятый год поражены в правах и свободах: сначала у них попытались отнять право на выбор будущего, языковой и культурной идентичности.
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Футбол

«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Туном»

Пресс-служба «Спартака» показала видео, посвященное ответному матчу третьего квалификационного раунда Лиги Европы против швейцарского «Туна».
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Умер создатель анимированного кролика Роджера Ричард Уильямс

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Мутантные черви оказались восприимчивыми к опиоидам

Исследователи из Флориды изучили поведение мутантных ГМ-червей и заявили, что они являются очень восприимчивыми к опиоидам.
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Археологи обнаружили в Керчи саркофаг, вырезанный в цельном куске камня.
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Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
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В Сеть выложили видео с изгнанием иранскими катерами британского эсминца из Ормузского пролива

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Манчестер Сити — Тоттенхэм 2:1 (Перерыв)

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Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что проведение парада 24 августа не состоится ввиду его дороговизны, вместо этого "300 млн гривен (более $11 млн) будут выделены на премии военным".
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