Футбол
«Урал» проиграл «Крыльям Советов»Европейско-Азиатские новости 10:37
В Екатеринбурге завершился матч шестого тура РПЛ между «Уралом» и самарскими «Крыльями Советов». Подопечные Дмитрия Парфенова старались, но не сумели преподнести собравшимся 22-ум тысячам горожан подарок ко Дню города.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 13:20, Ашберн
Политика
В Малайзии НПО призвали приостановить суд по делу о крушении MH17
Три неправительственные организации, работающие в Малайзии, в субботу призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по результатам работы возглавляемой Нидерландами международной следственной группы по расследованию гибели Boeing Малайзийских авиалиний, сбитого над Украиной в 2014 году, сообщает интернет-версия газеты The Star.
Обновлено в 13:04
Волейбол
Открыто дело против показавшего расистский жест тренера сборной России
Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко заявил, что дисциплинарная комиссия Международной федерации волейбола (FIVB) открыла дело в отношении старшего тренера женской сборной России по волейболу Серджио Бузато.
Обновлено в 13:03
Энергетика
Стало известно об отказе Китая от венесуэльской нефти из-за санкций
Крупнейшая китайская нефтегазовая компания CNPC решила отказаться от прямых закупок венесуэльской нефти из-за ужесточения американских санкций против Венесуэлы.
Обновлено в 06:32
Футбол
«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» с голом Караваева
Обновлено в 00:35
Политика
Суд в США решил арестовать иранский танкер Grace 1
В США федеральный суд округа Колумбия выдал ордер на арест танкера Ирана Grace 1. Об этом сообщается на сайте американского минюста.
Обновлено вчера в 20:13
Политика
Зеленский взялся спорить с историей
Жители Донбасса пятый год поражены в правах и свободах: сначала у них попытались отнять право на выбор будущего, языковой и культурной идентичности.
Обновлено в 01:00
Футбол
«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Туном»
Пресс-служба «Спартака» показала видео, посвященное ответному матчу третьего квалификационного раунда Лиги Европы против швейцарского «Туна».
Обновлено в 11:33
Кино
Умер создатель анимированного кролика Роджера Ричард Уильямс
16 августа в своем доме в Бристоле скончался аниматор Ричард Уильямс, создатель знаменитого кролика Роджера и Джессики Рэббит в фильме Роберта Земекиса «Кто подставил кролика Роджера».
Обновлено в 13:07
Наука
Мутантные черви оказались восприимчивыми к опиоидам
Исследователи из Флориды изучили поведение мутантных ГМ-червей и заявили, что они являются очень восприимчивыми к опиоидам.
Обновлено в 12:13
Происшествия
Семь человек отравились подсолнечным маслом в Ульяновской области
Обновлено вчера в 03:33
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов: «Жена начинает задавать мне ненужные вопросы»
Моя молодая жена начинает задавать мне ненужные вопросы.
Обновлено в 02:00
Политика
Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы
В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.
Обновлено в 07:53
Общество
Жара до 30 градусов ожидается в Москве
Обновлено в 03:40
Общество
Археологи нашли в Крыму пустой саркофаг
Археологи обнаружили в Керчи саркофаг, вырезанный в цельном куске камня.
Обновлено в 11:20
Общество
Власти Сочи предупредили жителей о возможной эвакуации
Обновлено вчера в 16:57
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Космос
Чёрная дыра в центре Млечного Пути увеличила яркость в 75 раз
В раскалённом облаке вещества, окружающем чёрную дыру в центре Галактики, произошла невероятная вспышка.
Обновлено 15 августа в 06:31
Шоу-бизнес
Мама Тимати прокомментировала отношения с Шишковой и Решетовой
Бузова закрыла Instagram-аккаунт после скандала с "блокадницей" Чтобы завершить дискуссию, Симона выложила пост, где подробно рассказала о своем отношении к Алене Шишковой, которая родила рэперу дочь Алису, и к Анастасии Решетовой.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие
В Сеть выложили видео с изгнанием иранскими катерами британского эсминца из Ормузского пролива
Обновлено в 04:24
Единоборства
Российская команда победила в «Танковом биатлоне»
Российская команда одержала победу в финальной эстафете конкурса «Танковый биатлон» в подмосковном Алабино.
Обновлено в 12:58
Футбол
Манчестер Сити — Тоттенхэм 2:1 (Перерыв)
Обновлено в 11:46
Космос
Илон Маск предложил разбомбить Марс
Илон Маск, ранее собиравшийся колонизировать Марс, предложил уничтожить Красную планету ядерным оружием.
Обновлено вчера в 12:53
Авто
Названы 5 легендарных внедорожников с доступной ценой
Рейтинг легендарных внедорожников с доступной ценой был составлен журналистами «Car.ru», которые на первое место определили Toyota Land Cruiser 70.
Обновлено в 09:22
Армия и оружие
Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму
Крымский гарнизонный военный суд признал двух военнослужащих виновными в несанкционированном запуске ракеты Х-29ТД.
Обновлено в 04:47
Политика
Офис Зеленского опроверг данные о принуждении бюджетников участвовать в марше 24 августа
Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что проведение парада 24 августа не состоится ввиду его дороговизны, вместо этого "300 млн гривен (более $11 млн) будут выделены на премии военным".
Обновлено в 12:38