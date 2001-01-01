«Крылья Советов» победили «Рубин» в матче чемпионата России по футболуНациональная служба новостей вчера в 16:44

В стартовом матче 23-го тура РПЛ самарские «Крылья Советов» в домашнем матче победили казанский «Рубин» - 1:0.

«Крылья Советов» победили «Рубин» в матче чемпионата России по футболу

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