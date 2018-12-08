Футбол

«Крылья Советов» победили «Ростов», Карпина удалили с поля
REGNUM
07:39

Крылья Советов — Ростов
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
Евгений Башкиров
2′
10′
Деннис Хаджикадунич
Пол Антон
11′
Сергей Корниленко
26′
Сергей Корниленко
44′
Евгений Башкиров
Тарас Бурлак
46′
65′
Деннис Хаджикадунич
Видар Орн Кьяртанссон
Виталий Денисов
Георгий Зотов
68′
70′
Артур Юсупов
Сергей Паршивлюк
75′
Александр Гацкан
Пол Антон
Рамиль Шейдаев
80′
83′
Рагнар Сигурдссон
Рамиль Шейдаев
83′
86′
Александр Гацкан
Мирал Самарджич
87′
90′+3′
Сверрир Игнасон
На 85-й минуте судьями удален ещё один игрок «Ростова» — полузащитник Александр Гацкан. И в конце встречи с поля был удален главный тренер «Ростова» Валерий Карпин за неподобающее поведение.
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