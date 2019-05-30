Футбол
«Крылья Советов» победили «Нижний Новгород» в первом стыковом матчеРИА Новости 14:10
Самарские "Крылья Советов" одержали волевую победу над "Нижним Новгородом" в первом стыковом матче за право выступать в Российской футбольной премьер-лиге в следующем сезоне. Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 1:3.
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Наука
На дне Северного моря найден затерянный мир каменного века
Обновлено в 02:59
Политика
Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтера
Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с работниками шахты "Лесная" и представителями СМИ пообещал лично купить квартиру для семьи погибшего шахтера.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Пострадавший в Косово россиянин доставлен в Белград
Пострадавший в Косово российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков доставлен в Белград, передает РИА "Новости" со ссылкой на посольство.
Обновлено в 12:58
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Политика
Опубликована стенограмма встречи Зеленского с лидерами украинских партий
На сайте президента Украины опубликовали стенограмму встречи украинского лидера Владимира Зеленского с руководством Верховной рады и главами парламентских фракций.
Обновлено в 14:19
Общество
«Магнит» начал тестировать доставку продуктов на дом
Запуск доставки продуктов из «Магнита» на дом – один из проектов расширения портфеля сервисов для покупателей, сказано в сообщении ритейлера.
Обновлено в 09:04
Финансы
Чистый спрос россиян на валюту вырос впервые за пять месяцев
Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту, особенно на доллар США, вырос в марте на 44% — до $1,2 млрд, говорится в материалах Банка России.
Обновлено в 10:46
Теннис
Дель Потро вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
Обновлено в 14:16
Общество
Ливень с градом обрушился на Москву
Сильный дождь с грозой и градом обрушился на центральные районы Москвы днем в четверг, 30 мая.
Обновлено в 09:59
Политика
Депутат заявила, что не любит Россию
Депутат Совета депутатов Ненецкого округа от КПРФ Ольга Карпова заявила, что не любит Россию, но является патриоткой, пишет РИА Новости.
Обновлено в 12:05
Космос
С Байконура стартовала ракета «Протон-М» со спутником связи
Обновлено в 13:58
Политика
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану С-400
Россия отклонила запрос Ирана о продаже ему зенитной ракетной системы С-400, утверждает в четверг информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 12:11
Политика
Беглов пойдет на выборы главы Петербурга как самовыдвиженец
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что он пойдет на выборы главы города в качестве самовыдвиженца .
Обновлено в 15:53
Футбол
«Локомотив» нацелился на нападающего «Тоттенхэма»
Московский "Локомотив" в предстоящее трансферное окно намерен усилиться нападающим лондонского "Тоттенхэма" Винсентом Янссеном.
Обновлено в 15:32
Авто
Показали фото обновленного Renault Duster для России
Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Футбол
Норвегия разгромила Гондурас на МЧМ, Холанд забил девять мячей
Героем встречи стал форвард Зальцбурга Эрлинг Холанд, забивший девять мячей.
Обновлено в 15:53
Футбол
Суарес, Кавани и Годин – в заявке сборной Уругвая на Кубок Америки
Стала известна заявка сборной Уругвая на Кубок Америки.
Обновлено в 11:38
Происшествия
В Калуге арестант утопил сокамерника в тазу
Суд приговорил к 13 годам колонии жителя Санкт-Петербурга, который в СИЗО Калуги избил сокамерника и утопил его в тазу, сообщает в четверг управление СК России по Калужской области.
Обновлено в 13:02
Происшествия
Суды Петербурга рассматривают дела после массовой облавы на мигрантов
В Петербурге районные суды регистрируют и начинают рассматривать административные дела в отношении приезжих из Таджикистана и Узбекистана, которых сегодня массово задерживали по всему городу.
Обновлено в 11:45
Культура
Роулинг выпустит новые книги по вселенной «Гарри Поттера»
Обновлено в 10:53
Общество
У журналиста «Би-би-си» заметили необратимую болезнь во время эфира
Редактор отдела технологий телеканала «Би-би-си» Рори Селлан-Джоунс (Rory Cellan-Jones) заявил, что у него нашли болезнь Паркинсона.
Обновлено в 12:49
Экономика
Минфин предложил уравнять НДФЛ для россиян и иностранцев
Министр финансов, первый вице-премьер России Антон Силуанов выступил с предложением уравнять ставки налога на доход физических лиц (НДФЛ) для россиян и иностранцев.
Обновлено в 04:04
Спорт
Слуцкая рассказала, каково работать депутатом
Обновлено в 13:32
Происшествия
В ДТП в Ленинградской области погибли двое детей
Обновлено в 10:37
Политика
«Роскосмос» раскритиковал запрет США на использование российских ракет
"Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российских ракет для запуска космических аппаратов, сообщили РИА Новости в госкорпорации.
Обновлено в 13:42
Технологии
Volvo Cars инвестирует в виртуальную реальность
Volvo Cars инвестировала в компанию Varjo Technologies, создавшую гарнитуру виртуальной реальности.
Обновлено в 07:43
Общество
Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой
Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено в 12:28
Футбол
Футболист «Тоттенхэма» Моура заявил о нехватке билетов на финал ЛЧ
В финале Лиги чемпионов, который состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано», сыграют «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».
Обновлено в 16:17
Шоу-бизнес
Шпагат Анастасии Волочковой внесен в Книгу рекордов России
На странице в соцсети Instagram Анастасия Волочкова похвасталась подписчикам, что ее знаменитый шпагат внесли в Книгу рекордов России.
Обновлено в 04:53