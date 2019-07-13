Все про Спорт ру

Происшествия В Подмосковье два человека погибли при жесткой посадке вертолета Два человека погибли в результате жесткой посадки частного вертолета "Робинсон" в Солнечногорском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

Экономика Россияне стали тратить на еду почти половину своего дохода Траты россиян на продукты питания во втором квартале 2019 года составили 38,9 процента — это на 0,7 процента больше, чем годом ранее.

Футбол Макси Лопеса бесят Икарди и Ванда Нара Нападающий "Васку да Гама" Макси Лопес поделился мнением о бывшем друге Мауро Икарди, к которому ушла его бывшая жена Ванда Нара.

Происшествия Пять человек погибли и десять ранены в ДТП с автобусом в Башкирии Пять пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.

Происшествия Девять человек погибли при крушении самолета в Швеции Девять человек погибли в результате крушения одномоторного самолета в Швеции. Об этом сообщает издание Aftonbladet.

Происшествия Пассажирский автобус сгорел на трассе в Волгоградской области В Волгоградской области на трассе сгорел пассажирский автобус, следовавший по маршруту Кузьмичи — Волгоград.

Политика Участники акции оппозиции пришли к Мосгоризбиркому В Москве проходит акция оппозиции, участники которой требуют зарегистрировать кандидатами в депутаты в Московскую городскую думу целую группу политиков.

Происшествия Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.

Шоу-бизнес Кристина Асмус призналась, что изнуряет себя диетами и голодовками Кристина Асмус воспринимает себя только худой и ничего с этим поделать не может.

Политика Канал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна Телеканал "112.Украина" решил не показывать в своем эфире фильм "Нерассказанная история Украины" Оливера Стоуна.

Автоспорт Феттель извинился перед Ферстаппеном за столкновение Пилот "Феррари" Себастьян Феттель после "Гран-при Великобритании" извинился перед Максом Ферстаппеном из "Ред Булла".

Политика В Евросоюзе призвали Россию сохранить ДРСМД В Европейском союзе призвали Россию принять меры касательно полного соблюдения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Музыка Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Экономика Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.

Футбол Луис Адриано показал фото в русском национальном костюме Бразильский нападающий московского «Спартака» Луис Адриано в Instagam опубликовал фотографию на фоне берез.

Политика Кикабидзе частично подтвердил тайные выступления для россиян Грузинский артист Вахтанг Кикабизде высказался по поводу поступившей информации о том, что он имеет тайные заработки в России, хотя придерживается "антироссийской" позиции.

Игры Креативный директор Ubisoft намекнул на сюжетную линию The Division Сюжетная игра по вселенной Tom Clancy's The Division давно стала несбыточной мечтой многих поклонников данной серии.

Шоу-бизнес Неравный брак в «Доме-2»: жених оказался моложе невесты на 11 лет Про разницу в возрасте мама невесты ничего не сказала, но известно, что Марине 31 год, а её жениху всего 20.