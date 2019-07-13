Футбол

«Крылья Советов» победили ЦСКА: онлайн-трансляция матча 1 тура РПЛМК-Спорт 05:33

Крылья Советов — ЦСКА
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
31′
Виктор Васин
Дмитрий Комбаров
38′
46′
Zvonimir Sarlija
Александр Соболев
51′
Александр Соболев
58′
61′
Ильзат Ахметов
Яка Бийол
Александр Анюков
Антон Терехов
66′
Пол Антон
Артем Тимофеев
71′
78′
Федор Чалов
78′
Zvonimir Sarlija
Такума Нисимура
Александр Соболев
Деян Радоньич
84′
88′
Арнор Сигурдссон
Константин Марадишвили
Московский ЦСКА начинает сезон матчем в Самаре. "Крылья Советов" станут первым соперником армейцев.
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«Крылья Советов» — ЦСКА — 2:0, 14 июля 2019, обзор матча

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