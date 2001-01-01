Футбол
«Крылья Советов» планируют арендовать Дмитрия КомбароваSoccer.ru вчера в 13:35
32-летний россиянин входит в число тех, кого "Спартак" хочет отпустить, а самарцы не против арендовать игрока. Комбаров выступает за "Спартак" с 2010 года. Он провел за клуб 274 матча, в которых забил 27 голов и сделал 44 результативные передачи.
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Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Напомним, ранее СМИ сообщали, что на причастность к убийству проверяется старший сын тренера, 18-летний Максим Соколов, голкипер команды «СКА-1946».
Обновлено в 04:08
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил миллионный автомобиль
Сегодня, 14 июня, с конвейера линии В0 АО ''АвтоВАЗ'' сошел миллионный автомобиль c момента ее запуска в 2012 году.
Обновлено в 05:11
Происшествия
«Воскресший» Цапок находился в розыске
Обновлено в 07:11
Экономика
Налоговые поступления в бюджет за пять месяцев выросли на 15,7%
В федеральный бюджет за пять месяцев поступило 5,1 трлн рублей, что также на 15,7% выше значения прошлого года.
Обновлено в 07:28
Финансы
Рубль уверенно растет к доллару и евро
Рубль уверенно растет к доллару и евро в пятницу, 13 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:26
Экономика
Пессимизм жителей РФ по поводу экономики страны идёт на спад
Стоит отметить, что, согласно опросу, количество людей, считающих, что экономическая ситуация в стране плохая, снизилось с 45% в феврале 2019 года до 40% в июне 2019 года.
Обновлено в 07:21
Финансы
Центробанк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года
В пятницу, 14 июня, Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых и изменил прогноз по итоговой инфляции 2019 года с 4,7—5,2% до 4,2—4,7%. Решение российского регулятора отчасти связано с замедлением темпов роста потребительских цен.
Обновлено в 07:23
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево
Обновлено в 07:52
Происшествия
В Улан-Удэ загорелся строительный рынок
Крупный пожар полыхает на строительном рынке Улан-Удэ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в МЧС по региону.
Обновлено в 05:36
Футбол
Transfermarkt обнулил трансферную стоимость Кокорина и Мамаева
Обновлено в 00:43
Политика
Брюссель выявил российское вмешательство в выборы в Европарламент
Выборы в Европарламент, прошедшие в странах Евросоюза с 23 по 26 мая, подверглись вмешательству из России.
Обновлено в 04:11
Политика
Экс-глава ЦИК ДНР задержан за госизмену
Генеральная прокуратура при поддержке Службы безопасности Украины задержала Романа Лягина, организовавшего в мае 2014 года референдум о самоопределении Донецка.
Обновлено в 06:46
Политика
Раскольник Филарет обвинил Порошенко и Епифания в мошенничестве
Напомним, что 23 мая раскольник и лже-патриарх Филарет обвинил экс-президента Украины Порошенко и раскольника Епифания в обмане.
Обновлено в 05:19
Гаджеты
Realme решила завоевать российский рынок смартфонов низкими ценами
«Отпочковавшаяся» в прошлом году от OPPO, компания Realme решила выйти на российский рынок с тремя моделями: Realme 3 Pro, Realme 3 и Realme C2.
Обновлено вчера в 17:06
Общество
Умерла старейшая жительница Британии
В Великобритании на 113-м году жизни умерла старейшая жительница страны Грейс Джонс. Об этом сообщает издание Metro в пятницу, 14 июня.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес
Актрису Орнеллу Мути приговорили к тюрьме после ужина с Путиным
Кассационный суд Италии подтвердил приговор в виде полугода тюремного заключения и штрафа актрисе Орнелле Мути из-за встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес
Разин оценил состояние Алибасова
Обновлено в 05:28
Футбол
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
Сборная России поднялась на 43-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Список опубликован на сайте организации.
Обновлено в 05:03
Политика
Суд: Порошенко превысил полномочия и нарушил конституцию
Бывший президент Украины Петр Порошенко нарушил конституцию страны, когда своим указом образовал национальную комиссию по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг – к такому выводу пришел Конституционный суд Украины, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие
Британский спецназ переориентируют на борьбу с Россией
Спецназ британской армии могут наделить новыми полномочиями для противодействия России и другим странам из-за снижения активности «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая группировка).
Обновлено в 06:22
Экономика
Рост производства в Китае упал до минимума за 17 лет
С января по май инвестиции в основной капитал в КНР выросли на 5,6%. В прошлом году за аналогичный период рост составлял 6,1%. Также снизились инвестиции в недвижимость, а продажи в секторе показали наибольшее падение с октября 2017 года.
Обновлено в 07:42
Игры
Valve выпустила свою Dota Auto Chess под названием Dota Underlords
Обновлено вчера в 17:25
Общество
Reuters: Сечин мог использовать самолеты «Роснефти» в личных целях
В кодексе деловой и корпоративной этики «Роснефти» говорится, что ее сотрудники не используют имущество и активы компании в личных целях.
Обновлено в 02:43
Транспорт
Завершено строительство первого железнодорожного пути Крымского моста
Строители сомкнули рельсы на первом пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 00:47
Происшествия
Пожар в историческом здании на Пречистенке потушен
Полтора часа ушло у столичных спасателей на тушение пожара в историческом особняке на Пречистенке, где вспыхнула крыша.
Обновлено в 05:52
Политика
Жителям ЛНР и ДНР начали выдавать российские паспорта на границе
Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР) начали получать российские паспорта в двух временных пунктах пропуска на границе России и Украины в Ростовской области, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД.
Обновлено в 05:10
Политика
Президент России уволил двух генералов МВД после дела Ивана Голунова
11 июня Колокольцев попросил президента России Владимира Путина уволить двух высокопоставленных сотрудников полиции, ответственных за необоснованное преследование журналиста.
Обновлено вчера в 07:12