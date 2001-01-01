«Крылья Советов» планируют арендовать Дмитрия КомбароваSoccer.ru вчера в 13:35

32-летний россиянин входит в число тех, кого "Спартак" хочет отпустить, а самарцы не против арендовать игрока. Комбаров выступает за "Спартак" с 2010 года. Он провел за клуб 274 матча, в которых забил 27 голов и сделал 44 результативные передачи.

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Политика КС Украины признал, что Порошенко нарушил конституцию Конституционный суд Украины признал, что экс-президент страны Петр Порошенко нарушил конституцию, создав своим указом национальную комиссию по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Гаджеты Huawei добавила рекламу на экран блокировки смартфонов Кажется, давление со стороны США вредит Huawei гораздо сильнее, чем мы думали: компания начала добавлять рекламу на экран блокировки своих смартфонов.

Политика ЕС заявил об успешном «сдерживании» РФ Евросоюз считает успешным свой "двойственный подход" по отношению к России, передает РИА "Новости".

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