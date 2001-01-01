Футбол
«Крылья Советов» планируют арендовать Дмитрия КомбароваSoccer.ru 13:35
32-летний россиянин входит в число тех, кого "Спартак" хочет отпустить, а самарцы не против арендовать игрока. Комбаров выступает за "Спартак" с 2010 года. Он провел за клуб 274 матча, в которых забил 27 голов и сделал 44 результативные передачи.
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