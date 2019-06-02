Футбол

«Крылья Советов» сохранили место в Российской премьер-лигеРИА Новости 11:57

Футболисты самарских "Крыльев Советов" по сумме двух встреч победили "Нижний Новгород" в стыковых матчах за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2019/20. Первая встреча команд, прошедшая в четверг в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:1 в пользу самарцев.
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Ответный стыковой матч между «Крыльями Советов» и «Нижним Новгородом» состоится сегодня

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