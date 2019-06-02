Футбол

«Крылья Советов» остались в премьер-лигеВести.Ru 12:04

В Самаре состоялся ответный стыковой матч по футболу, в котором "Крылья Советов" на домашнем стадионе принимали соперников из "Нижнего Новгорода". Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу нижегородцев, но место в РПЛ досталось "Крылышкам".
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Президент ФНЛ: «„Нижний Новгород“ и „Томь“ выглядели достойно»

Матч ТВ15:47

Ответный стыковой матч между «Крыльями Советов» и «Нижним Новгородом» состоится сегодня

НИА Самара03:42

Футболисты РПЛ на каникулах: фото

Чемпионат16:00

Пронесло! «Крылья» сохранили прописку в Премьер-лиге

63.ru11:57

Защитник КС Владимир Полуяхтов: «Чувствую опустошение, но главное - что Самара осталась в премьер-лиге»

Волжская коммуна14:49

«Крылья Советов» проиграли нижегородцам, но остались в Премьер-лиге

Волга Ньюс12:10

«Нижний Новгород» выиграл у «Крыльев Советов» 1:0

Newsroom2413:19
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Политика

Максакова назвала имя убийцы Вороненкова

Обновлено в 11:12
Политика

Глава Социал-демократической партии Германии объявила об отставке

Глава Социал-демократической партии Германии Андреа Налес объявила об уходе с этого поста, а также с должности главы фракции СДПГ в бундестаге, сообщил в воскресенье таблоид BILD со ссылкой на заявление политика.
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес

Приянка Чопра назвала Меган Маркл жертвой расизма

Индийская актриса Приянка Чопра встала на защиту герцогини Сассекской Меган Маркл. Об этом пишет The Sunday Times.
Обновлено в 15:21
Политика

Трамп пригрозил вывести компании США из Мексики

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая 2019 г. глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что он из-за проблем с нелегальной миграцией не собирается «драться» с президентом США.
Обновлено в 16:40
Футбол

Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено в 11:02
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Космос

Планету-изгой обнаружили астрономы

Экзопланету обнаружили ученые астрономы из Великобритании, сообщает otvprim.ru "Запретную планету" в "Нептуновской пустыне" обнаружили астрономы научного университета Уорик (Варвик) в рамках международного сотрудничества.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Полиция начала расследование в отношении Неймара за публикацию интимных фото девушки

Полиция Рио-де-Жанейро начала расследование по факту публикации нападающим французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) и сборной Бразилии Неймаром интимных фотографий женщины, обвинившей его ранее в изнасиловании.
Обновлено в 15:19
Шоу-бизнес

Дочери Ксении Бородиной и Оксаны Самойловой заняли первые места на одном конкурсе по гимнастике

Обе знаменитые матери незамедлительно поделились успехами дочерей со своими подписчиками — как оказалось, и Маруся, и Ариела заняли первые места на спортивном конкурсе.
Обновлено в 13:19
Политика

Захарова прокомментировала снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 11:01
Происшествия

Воевавший в Сирии бывший спецназовец погиб в драке с кавказцами

Обновлено в 16:01
Наука

Ученые нашли связь между уровнем интеллекта и варикозом

Новосибирские ученые из Института цитологии и генетики нашли взаимосвязь между уровнем развития интеллекта человека и варикозной болезнью.
Обновлено в 06:16
Происшествия

Глава района в Подмосковье задержан по подозрению в убийстве любовницы

Обновлено 31 мая в 14:03
Транспорт

280 километров асфальта на трассе Южно-Сахалинск — Оха оценили в 28 миллиардов

В регионе, заметил Олонцев, делается упор на приведение в порядок местных дорог (их в норме всего 34%), а также продолжение планомерных работ по асфальтированию региональных трасс (их на острове, уверен зампред, асфальтировано около 70%, но эта цифра вызывает сомнение учитывая объем грунта хотя бы на западном побережье).
Обновлено в 17:52
Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко в купальнике обеспокоила поклонников излишней худобой

Многие поклонники оценили фотографию любимой певицы на испанском курорте, однако нашлось и немало тех, кого обеспокоил внешний вид Дайнеко - они считают, что ей срочно нужно поправляться.
Обновлено в 12:03
Энергетика

На Сахалине опять подорожал бензин

Рабочая неделя началась с повышения цены на все бензины на АЗС "Роснефти" на Сахалине, пишет телеграм-канал "Стоит", отслеживающий цены на топливо.
Обновлено в 17:57
Общество

Около 60 млн человек перейдут с аналогового телевещания на цифровое

Третий этап перехода с аналогового на цифровое телевещание начинается в регионах "третьей волны" в понедельник, он охватит порядка 60 млн человек.
Обновлено в 17:21
Авто

Названы причины популярности компактных кроссоверов в России

Эксперты назвали основные причины популярности компактных кроссоверов на автомобильном рынке России.
Обновлено в 07:05
Происшествия

Причиной гибели испанского футболиста Рейеса стала лопнувшая шина

Обновлено в 17:02
Единоборства

Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Шоу-бизнес

Саша Зверева: «„Подарок смерти“ Анны Седоковой может угрожать онкобольным детям»

Обновлено в 18:00
Авто

Где в РФ чаще всего покупают новые пикапы

За январь—апрель 2019 года в России было продано 3 тысячи новых пикапов.
Обновлено в 05:00
Общество

Люксовые бренды объединяют усилия

Люксовые бренды Старо-Невского проспекта подали заявку на регистрацию АНО «Староневский», которая будет заниматься повышением привлекательности этого района для шопинга.
Обновлено в 17:00
Происшествия

Полиция в Чите разыскивает автора оскорбительного граффити о Путине

В Чите полиция разыскивает автора граффити, который оставил оскорбительную надпись про президента России Владимира Путина на площади Революции в центре города.
Обновлено в 11:02
Общество

Начальника орловской колонии уволят из-за банкета для заключенных

Обновлено в 13:48
Общество

Астролог Цагарели с прогнозом на 3 - 9 июня: нас ждет космический шторм

Нужно учесть все возможные последствия, иначе отношения приведут к катастрофе.
Обновлено в 05:01
Футбол

Жена Рейеса написала письмо с обращением к мужу

Ноэлиа Лопес, супруга экс-футболиста "Севильи", "Арсенала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, опубликовала сообщение в Инстаграме, где обратилась к мужу.
Обновлено в 18:08
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге в Таиланде

Роспотребнадзор предупреждает о вспышке лихорадки Денге в Таиланде, где с начала года от заболевания умерли 90 человек, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:38
Армия и оружие

The National Interest назвал возможного конкурента F-35 в России

Американский журналист Марк Эпископос считает, что новейший многоцелевой истребитель МиГ-35 российского производства сможет конкурировать с американским F-35.
Обновлено в 16:23
Авто

Для полиции Словакии закупили Лада Веста SW Кросс

Сообщается, что «Весты» для нужд полиции приобретены у официального дилера АВТОВАЗ, работающего в Словакии.
Обновлено в 16:24
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