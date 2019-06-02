Футбол
«Крылья Советов» остались в премьер-лигеВести.Ru 12:04
В Самаре состоялся ответный стыковой матч по футболу, в котором "Крылья Советов" на домашнем стадионе принимали соперников из "Нижнего Новгорода". Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу нижегородцев, но место в РПЛ досталось "Крылышкам".
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 18:26, Ашберн
Политика
Максакова назвала имя убийцы Вороненкова
Обновлено в 11:12
Политика
Глава Социал-демократической партии Германии объявила об отставке
Глава Социал-демократической партии Германии Андреа Налес объявила об уходе с этого поста, а также с должности главы фракции СДПГ в бундестаге, сообщил в воскресенье таблоид BILD со ссылкой на заявление политика.
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес
Приянка Чопра назвала Меган Маркл жертвой расизма
Индийская актриса Приянка Чопра встала на защиту герцогини Сассекской Меган Маркл. Об этом пишет The Sunday Times.
Обновлено в 15:21
Политика
Трамп пригрозил вывести компании США из Мексики
Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая 2019 г. глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что он из-за проблем с нелегальной миграцией не собирается «драться» с президентом США.
Обновлено в 16:40
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Космос
Планету-изгой обнаружили астрономы
Экзопланету обнаружили ученые астрономы из Великобритании, сообщает otvprim.ru "Запретную планету" в "Нептуновской пустыне" обнаружили астрономы научного университета Уорик (Варвик) в рамках международного сотрудничества.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Полиция начала расследование в отношении Неймара за публикацию интимных фото девушки
Полиция Рио-де-Жанейро начала расследование по факту публикации нападающим французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) и сборной Бразилии Неймаром интимных фотографий женщины, обвинившей его ранее в изнасиловании.
Обновлено в 15:19
Шоу-бизнес
Дочери Ксении Бородиной и Оксаны Самойловой заняли первые места на одном конкурсе по гимнастике
Обе знаменитые матери незамедлительно поделились успехами дочерей со своими подписчиками — как оказалось, и Маруся, и Ариела заняли первые места на спортивном конкурсе.
Обновлено в 13:19
Политика
Захарова прокомментировала снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 11:01
Наука
Ученые нашли связь между уровнем интеллекта и варикозом
Новосибирские ученые из Института цитологии и генетики нашли взаимосвязь между уровнем развития интеллекта человека и варикозной болезнью.
Обновлено в 06:16
Происшествия
Глава района в Подмосковье задержан по подозрению в убийстве любовницы
Обновлено 31 мая в 14:03
Транспорт
280 километров асфальта на трассе Южно-Сахалинск — Оха оценили в 28 миллиардов
В регионе, заметил Олонцев, делается упор на приведение в порядок местных дорог (их в норме всего 34%), а также продолжение планомерных работ по асфальтированию региональных трасс (их на острове, уверен зампред, асфальтировано около 70%, но эта цифра вызывает сомнение учитывая объем грунта хотя бы на западном побережье).
Обновлено в 17:52
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко в купальнике обеспокоила поклонников излишней худобой
Многие поклонники оценили фотографию любимой певицы на испанском курорте, однако нашлось и немало тех, кого обеспокоил внешний вид Дайнеко - они считают, что ей срочно нужно поправляться.
Обновлено в 12:03
Энергетика
На Сахалине опять подорожал бензин
Рабочая неделя началась с повышения цены на все бензины на АЗС "Роснефти" на Сахалине, пишет телеграм-канал "Стоит", отслеживающий цены на топливо.
Обновлено в 17:57
Общество
Около 60 млн человек перейдут с аналогового телевещания на цифровое
Третий этап перехода с аналогового на цифровое телевещание начинается в регионах "третьей волны" в понедельник, он охватит порядка 60 млн человек.
Обновлено в 17:21
Авто
Названы причины популярности компактных кроссоверов в России
Эксперты назвали основные причины популярности компактных кроссоверов на автомобильном рынке России.
Обновлено в 07:05
Единоборства
Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Шоу-бизнес
Саша Зверева: «„Подарок смерти“ Анны Седоковой может угрожать онкобольным детям»
Обновлено в 18:00
Авто
Где в РФ чаще всего покупают новые пикапы
За январь—апрель 2019 года в России было продано 3 тысячи новых пикапов.
Обновлено в 05:00
Общество
Люксовые бренды объединяют усилия
Люксовые бренды Старо-Невского проспекта подали заявку на регистрацию АНО «Староневский», которая будет заниматься повышением привлекательности этого района для шопинга.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Полиция в Чите разыскивает автора оскорбительного граффити о Путине
В Чите полиция разыскивает автора граффити, который оставил оскорбительную надпись про президента России Владимира Путина на площади Революции в центре города.
Обновлено в 11:02
Общество
Астролог Цагарели с прогнозом на 3 - 9 июня: нас ждет космический шторм
Нужно учесть все возможные последствия, иначе отношения приведут к катастрофе.
Обновлено в 05:01
Футбол
Жена Рейеса написала письмо с обращением к мужу
Ноэлиа Лопес, супруга экс-футболиста "Севильи", "Арсенала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, опубликовала сообщение в Инстаграме, где обратилась к мужу.
Обновлено в 18:08
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге в Таиланде
Роспотребнадзор предупреждает о вспышке лихорадки Денге в Таиланде, где с начала года от заболевания умерли 90 человек, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:38
Армия и оружие
The National Interest назвал возможного конкурента F-35 в России
Американский журналист Марк Эпископос считает, что новейший многоцелевой истребитель МиГ-35 российского производства сможет конкурировать с американским F-35.
Обновлено в 16:23
Авто
Для полиции Словакии закупили Лада Веста SW Кросс
Сообщается, что «Весты» для нужд полиции приобретены у официального дилера АВТОВАЗ, работающего в Словакии.
Обновлено в 16:24