Футбол
«Крылья Советов» остались в РПЛ, хотя и проиграли «Нижнему Новгороду»Красная весна 11:52
Футбольный клуб «Нижний Новгород» обыграл самарские «Крылья Советов» 2 июня в ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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Происшествия
Boeing выявила дефектные детали в самолётах 737 MAX и 737 NG
Американская компания Boeing обнаружила в десятках самолётов моделей 737 NG и 737 MAX рельсы отклоняемых предкрылков, которые могли быть произведены не должным образом.
Обновлено в 17:12
Единоборства
Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Политика
США поставили ультиматум Европе по взаимодействию в сфере обороны
Соединенные Штаты поставили ультиматум европейским странам по поводу политики в оборонной сфере.
Обновлено в 11:06
Общество
Если на даче неудача
Обновлено в 09:00
Происшествия
В Сингапуре подняли истребители из-за сообщения о бомбе на самолете
Два истребителя F-15 ВВС Сингапура в воскресенье поднимали в воздух по тревоге для сопровождения пассажирского самолета авиакомпании Scoot после сообщения о заложенной на борту лайнера бомбе, заявил министр обороны страны Н Эн Хэня на его странице в Facebook.
Обновлено в 09:47
Общество
В Москву вернется 30-градусная жара
В Роспотребнадзоре ранее напоминали москвичам, что в жару следует носить светлую одежду, пить больше чистой или минеральной воды и соков, носить головной убор и очки, не перегреваться на солнце и отдыхать в кондиционируемых или хорошо проветриваемых помещениях.
Обновлено в 06:00
Футбол
Гол Роналду в ворота «МЮ» признан лучшим в Лиге чемпионов
Лучшим признан гол в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов-2018/19 между Ювентусом и Манчестер Юнайтед (1:2). Его провел португальский форвард Криштиану Роналду.
Обновлено в 17:26
Кино
Кинопрокат в России возглавил мультфильм про домашних животных
Обновлено в 18:44
Армия и оружие
The National Interest назвал возможного конкурента F-35 в России
Американский журналист Марк Эпископос считает, что новейший многоцелевой истребитель МиГ-35 российского производства сможет конкурировать с американским F-35.
Обновлено в 16:23
Общество
Рестораторы предложили отменить СанПиН для заведений общепита
Федерация рестораторов и отельеров России и общественная организация «Опора России» подготовили и направили в Роспотребнадзор «Концепцию санитарно-эпидемиологического надзора деятельности предприятий ресторанной сферы».
Обновлено в 12:59
Происшествия
Неймара ожидает тюремное заключение
За нарушение закона футболиста может ожидать наказание от года до пяти лет тюремного заключения7 Жертва изнасилования сообщила о произошедшем полиции Сан-Паулу.
Обновлено в 19:07
Шоу-бизнес
Собчак пристыдила Бузову и потребовала извинений
В одном из выпусков своей передачи Собчак рассказала, что один из модных дизайнеров, с которым она дружит, попросил ее передать Бузовой, чтобы она не носила куртку его бренда.
Обновлено в 10:23
Армия и оружие
Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке
Военный аэродром T4 в провинции Хомс на северо-западе Сирии подвергся в ночь на понедельник ракетной атаке, об этом сообщает сирийское государственное телевидение.
Обновлено в 17:12
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено в 16:45
Экономика
Минтранс меняет правила субсидий на региональные авиаперевозки
Минтранс меняет правила субсидий на региональные авиаперевозки Срок контракта с авиакомпаниями на субсидируемых региональных маршрутах может вырасти до трех лет, также могут увеличиться дотации для труднодоступных территорий.
Обновлено в 17:55
Общество
Около 3,5 тыс. человек приняли участие в митинге КПРФ в Сыктывкаре
Митинг КПРФ, на который пришло не более 3,5 тыс. человек, завершился в Сыктывкаре.
Обновлено в 09:24
Происшествия
Полиция в Чите разыскивает автора оскорбительного граффити о Путине
В Чите полиция разыскивает автора граффити, который оставил оскорбительную надпись про президента России Владимира Путина на площади Революции в центре города.
Обновлено в 11:02
Экономика
Фильтруй мусор: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигарет
С заботой об экологии Письмо с предложением взимать экологический сбор с производителей сигарет "Трезвая Россия" направила главе Минприроды Дмитрию Кобылкину и главе Минздрава Веронике Скворцовой 28 мая.
Обновлено в 17:02
Общество
Около 60 млн человек перейдут с аналогового телевещания на цифровое
Третий этап перехода с аналогового на цифровое телевещание начинается в регионах "третьей волны" в понедельник, он охватит порядка 60 млн человек.
Обновлено в 17:21
Транспорт
280 километров асфальта на трассе Южно-Сахалинск — Оха оценили в 28 миллиардов
В регионе, заметил Олонцев, делается упор на приведение в порядок местных дорог (их в норме всего 34%), а также продолжение планомерных работ по асфальтированию региональных трасс (их на острове, уверен зампред, асфальтировано около 70%, но эта цифра вызывает сомнение учитывая объем грунта хотя бы на западном побережье).
Обновлено в 17:52
Экономика
Отложенный оклад: 18% россиян пожаловались на снижение зарплат
За прошедший год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено в 17:01
Экономика
Антипинский НПЗ берут в переработку
SOCAR создала СП со Сбербанком по загрузке завода Как стало известно "Ъ", азербайджанская SOCAR и Сбербанк создали совместное предприятие для переработки нефти на принадлежащем банку Антипинском НПЗ.
Обновлено в 17:55
Шоу-бизнес
Дочери Ксении Бородиной и Оксаны Самойловой заняли первые места на одном конкурсе по гимнастике
Обе знаменитые матери незамедлительно поделились успехами дочерей со своими подписчиками — как оказалось, и Маруся, и Ариела заняли первые места на спортивном конкурсе.
Обновлено в 13:19
Общество
В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника
Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено в 07:30
Авто
Новый Mercedes-Benz CLA появился у российских дилеров
Российские дилеры Mercedes-Benz получили первые «товарные» экземпляры седана CLA нового поколения.
Обновлено в 04:01