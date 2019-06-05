Футбол
«Крылья Советов» оштрафованы из-за поведения болельщиковМатч ТВ 08:03
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение оштрафовать самарские «Крылья Советов» на 10 тысяч рублей за поведение болельщиков во время ответного стыкового матча за право выступать в РПЛ с «Нижним Новгородом» (0:1). — Болельщики «Крыльев» по ходу матча бросали на поле посторонние предметы, клуб оштрафован на 10 тысяч рублей, — сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
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