Сегодня, 12 августа, в 21:00 по самарскому времени "Крылья Советов" в гостях встретятся с футболистами "Ростова". Миодраг Божович определился со стартовыми 11 футболистами. По сравнению с проигранным "Локомотиву" (1:2) матчу в составе КС произошло одно изменение.

«Крылья Советов» определились с составом на матч против «Ростова»

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