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Происшествия Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.

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Политика В США готовятся к «решительным» мерам против снижения курса юаня Американская администрация планирует принять решительные меры, если решит, что власти Поднебесной целенаправленно снижают курс своей национальной валюты, чтобы нивелировать эффект от повышения США тарифов.

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