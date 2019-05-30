Футбол
«Крылья Советов» на выезде обыграли «Нижний Новгород»Чемпионат вчера в 13:54
Завершился первый переходный матч за место в Российской Премьер-Лиге между «Нижним Новгородом» и «Крыльями Советов». Встреча проходила в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Победу со счётом 3:1 одержали гости.
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Артем Делькин: «Фол на мне был. Непонятно, почему судья сам не пошел смотреть VAR»
Sportbox.RUвчера в 15:40
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