Футбол

«Крылья Советов» на выезде обыграли «Нижний Новгород»Чемпионат вчера в 13:54

Завершился первый переходный матч за место в Российской Премьер-Лиге между «Нижним Новгородом» и «Крыльями Советов». Встреча проходила в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Победу со счётом 3:1 одержали гости.
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«Нижний Новгород» проиграл «Крыльям Советов» в стыковом матче

Newsroom24вчера в 13:59

Футбольный клуб «Нижний Новгород» продолжает подготовку к стыковым матчам

ННТВ28 мая в 08:50

Сегодня «Крылья Советов» оказались сильнее

ГТРК Нижний Новгородвчера в 15:54

Артем Делькин: «Фол на мне был. Непонятно, почему судья сам не пошел смотреть VAR»

Sportbox.RUвчера в 15:40

Огненная развязка в Нижнем: Черышев в гневе, Божович побеждает

Спорт-Экспрессвчера в 15:05

Артем Делькин: «Фол на мне был. Непонятно, почему судья сам не пошел смотреть VAR»

Матч ТВвчера в 15:40

ФК «Нижний Новгород» проиграл «Крыльям Советов» в первом стыковом матче

Время Нвчера в 15:24
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Футбол

Футболисты Премьер-Лиги признали Дзюбу лучшим игроком сезона

Форвард "Зенит" Артем Дзюба был признан лучшим футболистом сезона 2018/19 в РПЛ версии игроков лиги.
Обновлено в 01:53
Общество

Абоненты МТС пожаловались на проблемы со связью

Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе связи и сервисов мобильного оператора, следует из данных портала Downdetector.
Обновлено в 01:49
Политика

Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение

Военное следственное управление Следственного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.
Обновлено вчера в 20:48
Общество

Эксперты выбрали худшее «Птичье молоко»

По результатам исследования образцы марок «Птица дивная», «Волжская птичка», «Шарлиз» и «Птичьи сказки» добавлены в список товаров с замечаниями, а «Птичье молоко» от «РотФронта» и «Коммунарка» — в черный список «Росконтроля».
Обновлено в 02:46
Политика

Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры

Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».
Обновлено вчера в 10:30
Политика

Украинской газотранспортной системе предрекли судьбу металлолома

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович предрек украинской газотранспортной системе судьбу металлолома с 2020 года.
Обновлено вчера в 17:34
Происшествия

Задержан украинский капитан затонувшего в Будапеште судна

Обновлено вчера в 16:47
Культура

Роулинг написала новые книги о вселенной Гарри Поттера

Обновлено в 02:02
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году

Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Наука

Ученые получили доказательства «главного предсказания» Стивена Хокинга

Ученые, представляющие технический университет в Израиле, во время исследования получили доказательства «главного предсказания» английского физика Стивена Хокинга, скончавшегося в прошлом году.
Обновлено в 02:07
Авто

Названы российские цены на обновленный Infiniti QX60

Продажи модернизированного Infiniti QX60 стартуют в июне.
Обновлено вчера в 06:05
Политика

Климкин призвал Раду отправить его в отставку

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что призвал депутатов Верховной рады проголосовать за его отставку.
Обновлено вчера в 16:54
Спорт

Полина Цурская завершила карьеру в 17 лет

Российская фигуристка Полина Цурская завершила спортивную карьеру в 17 лет.
Обновлено в 02:54
Происшествия

Электричка сбила трех человек на станции «Электрозаводская» в Москве

В Москве в районе ж/д станции «Электрозаводская» электричка сбила трех человек, переходивших пути.
Обновлено в 03:08
Экономика

Назван самый богатый ректор в России

Сообщается, что он стал лидером рейтинга самых богатых ректоров России в четвертый раз.
Обновлено в 02:52
Политика

Врио губернатора Петербурга Беглов пойдет на выборы самовыдвиженцем

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов решил баллотироваться на должность главы города в качестве самовыдвиженца.
Обновлено вчера в 15:56
Политика

Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану С-400

Россия отклонила запрос Ирана о продаже ему зенитной ракетной системы С-400, утверждает в четверг информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 12:11
Политика

Трамп объявил о введении пошлин на все товары из Мексики

Президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter о введении пошлин в размере 5% на все товары из Мексики.
Обновлено вчера в 21:07
Футбол

Серхио Рамос: Переход Азара стал бы отличным усилением для «Реала»

Капитан мадридского Реала Серхио Рамос прокомментировал возможный переезд на Сантьяго Бернабеу полузащитника Челси Эдена Азара.
Обновлено в 00:07
Происшествия

В Шереметьево аварийно сел самолет А320

В московском аэропорту Шереметьево аварийно сел самолет А320, к нему едут 10 пожарных автоцистерн, сообщает ТАСС со ссылкой на слова источника в экстренных службах.
Обновлено вчера в 04:36
Армия и оружие

Лавров назвал заявление США о ядерных испытаниях России бредом

29 мая во время выступления в Гудзонском университете в Вашингтоне глава американской военной разведки Роберт Эшли заявил, что Россия якобы проводит нелегальные испытания ядерных зарядов малой мощности на архипелаге Новая Земля в рамках модернизации своего арсенала.
Обновлено в 03:00
Авто

Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»

Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено вчера в 09:04
Экономика

В Счётной палате предложили расширить использование маткапитала

Аудитор Счётной палаты России Светлана Орлова в беседе с РИА Новости сообщила, что сумма отложенных обязательств государства по материнскому капиталу на 1 января 2019 года достигла 1,5 триллиона рублей.
Обновлено вчера в 22:14
Общество

Названы самые прибыльные профессии в социальной сфере в Москве

Средняя зарплата работников социальной сферы и науки в Москве в первом квартале 2019 года составила 98,8 тыс. рублей, что на 39% выше средней зарплаты наемных работников в регионе.
Обновлено в 00:52
Политика

«Роскосмос» ответил США на запрет использования российских ракет

"Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российских ракет для запуска космических аппаратов, сообщили РИА Новости в госкорпорации.
Обновлено вчера в 13:42
Гаджеты

Чего ожидать от июньской конференции Apple для разработчиков

В начале июня состоится одно из самых важных за год мероприятий Apple — Всемирная конференция разработчиков WWDC, на которой компания обычно представляет обновления операционных систем, новые приложения, сервисы и устройства.
Обновлено вчера в 07:18
Происшествия

Два маленьких брата отравились антифризом в Купчино

Правоохранительные органы Фрунзенского района Петербурга ведут проверку по факту госпитализации двух маленьких братьев.
Обновлено в 02:16
Происшествия

Батут с детьми унесло ветром в Улан-Удэ, есть пострадавшие

В центре Улан-Удэ ветер снес батут, пострадали пятеро детей, трое из них находятся в реанимации, сообщили в минздраве Бурятии.
Обновлено вчера в 19:07
Политика

Песков назвал оскорбительным баннер про Путина на мосту в Татарстане

Песков назвал баннер оскорбительным. Житель Татарстана вывесил баннер про Путина на мосту в декабре 2018 года.
Обновлено в 03:07
Политика

В Киеве назвали время очередной встречи в «нормандском формате»

Новое руководство Украины сообщило о подготовке очередной встречи в нормандском формате.
Обновлено в 01:07
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