Футбол
«Крылья Советов» одержали первую победу на сборе в Австрии63.ru 14:53
В субботу, 6 июля, самарские футболисты сразились с командой «Целье» из Словении. Матч оказался победным — 2:1. На 18 минуте встречи голкипер «Крыльев» пропустил мяч в свои ворота. Но этот гол не вошёл в окончательный счёт матча.
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Новички «Крыльев Советов» Радоньич и Терехов забили первые голы за самарскую команду
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