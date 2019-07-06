В субботу, 6 июля, самарские футболисты сразились с командой «Целье» из Словении. Матч оказался победным — 2:1. На 18 минуте встречи голкипер «Крыльев» пропустил мяч в свои ворота. Но этот гол не вошёл в окончательный счёт матча.

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