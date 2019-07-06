Футбол

«Крылья Советов» одержали первую победу на сборе в Австрии63.ru 14:53

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В субботу, 6 июля, самарские футболисты сразились с командой «Целье» из Словении. Матч оказался победным — 2:1. На 18 минуте встречи голкипер «Крыльев» пропустил мяч в свои ворота. Но этот гол не вошёл в окончательный счёт матча.
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«Крылья Советов» обыграли «Целе» на сборе в Словении

Sport24.ru14:09

«Крылья Советов» одержали первую победу на сборе в Австрии

63.ru14:53

«Крылья Советов» переиграли «Целе» в товарищеском матче

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Новички «Крыльев Советов» Радоньич и Терехов забили первые голы за самарскую команду

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